Разбил нос и повалил на землю: на Хмельнитчине суд признал виновным мужчину в нападении на сотрудника ТЦК
Киев • УНН
Мужчину приговорили к трем годам лишения свободы. Он сломал нос сотруднику ТЦК во время проверки документов.
Шепетовский горрайонный суд Хмельницкой области вынес приговор мужчине, напавшему на сотрудника ТЦК и сломавшему ему нос. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Единый государственный реестр судебных решений.
Детали
Как отмечается в приговоре, 12 апреля в Шепетовке группа оповещения остановила мужчину для проверки военно-учетных данных. Во время проверки документов обвиняемый ударил головой в нос сотрудника ТЦК и повалил его на землю.
У военнослужащего диагностировали перелом костей носа, синяки возле глаз и в лобной области. Обвиняемый признал свою вину во время судебного заседания.
Суд признал мужчину виновным по ч. 2 ст. 350 Уголовного кодекса Украины (Угроза или насилие в отношении должностного лица или гражданина, исполняющего общественный долг). Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок от трех до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.
Согласно приговору, мужчину приговорили к трем годам лишения свободы.
Напомним
В Киеве бывший начальник одного из ТЦК получил подозрение за помощь экс-начальнику столичного метрополитена Виктору Брагинскому в выезде за границу. Он организовал подделку документов, позволивших Брагинскому стать непригодным к военной службе.