Мужчина угрожал гранатой ТЦК в Черкассах: детали инцидента
Киев • УНН
В Черкассах мужчина выдернул чеку гранаты и угрожал взять в заложники военных ТЦК. Инцидент произошел во время проверки учетных данных.
Утром во вторник, 5 августа, в Черкассах военнослужащие ТЦК остановили человека с целью проверки учетных данных. Однако мужчина достал гранату, выдернул чеку и угрожал взять военных в заложники. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Черкасский областной ТЦК.
Детали
На место происшествия прибыли правоохранители. Сейчас с мужчиной работают представители правоохранительных органов, а военнослужащие ТЦК находятся на безопасном расстоянии. На месте находятся представители специальных служб для выяснения обстоятельств и разрешения данной ситуации
Сейчас правоохранители дают правовую оценку действиям гражданина. В то же время в ТЦК напомнили, что совершение любого уголовного правонарушения влечет за собой ответственность согласно действующему законодательству.
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Напомним
Это не первый случай инцидента с ТЦК в Украине. Ранее УНН сообщал, что в Николаевской области гражданские лица напали на военнослужащих ТЦК, повредили авто и травмировали солдата. Один из военнослужащих применил травматический пистолет.
Также УНН сообщал, что в Хмельницкой области суд вынес приговор мужчине за нападение на сотрудника ТЦК. У военнослужащего диагностировали перелом костей носа, синяки возле глаз и в лобной области.