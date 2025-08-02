В Виннице вспыхнул конфликт между сотрудниками ТЦК и местными жителями: в полиции сообщили подробности

Национальная полиция начала расследование обстоятельств инцидента, произошедшего возле стадиона в Виннице между гражданами и сотрудниками территориального центра комплектования и социальной поддержки. Об этом информирует Национальная полиция Винницкой области, передает УНН.

Детали

Отмечается, что во время мероприятий по оповещению жителей о мобилизации военнослужащие ТЦК нашли и задержали мужчину, который находился в розыске за уклонение от военной службы.

В дальнейшем группа людей, в т.ч. представители общественной организации, прибыла по месту временного размещения ТЦК, и требуя отпустить мужчину, совершили конфликт с военнослужащими - говорится в сообщении.

Как сообщили правоохранители, к учреждению подошли около 80 граждан, часть из которых выломали ворота объекта и пытались прорваться внутрь. К людям были применены полицейские меры, чтобы оттеснить их за территорию объекта.

Полицейские проводят проверку и обеспечивают охрану общественного порядка возле здания.

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