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65-летнего пенсионера избили сотрудники ТЦК, но полиция не возбудила дело: что решил суд

Киев • УНН

 • 1334 просмотра

65-летнего мужчину силой задержали и избили работники ТЦК в Каневе. Суд отказал в открытии уголовного производства из-за пропущенных сроков подачи заявления.

65-летнего пенсионера избили сотрудники ТЦК, но полиция не возбудила дело: что решил суд

В Каневе Черкасской области 65-летнего мужчину силой задержали, избили и доставили в ТЦК, несмотря на возраст, не подлежащий мобилизации. Мужчина не смог добиться открытия уголовного производства из-за пропущенных сроков подачи заявления. Апелляционный суд отказал в возобновлении срока, не признав указанные причины уважительными, пишет УНН со ссылкой на данные судебного реестра.

Детали

20 марта 2025 года его остановили неизвестные мужчины. Они назвались работниками ТЦК и СП и потребовали предоставить документы для установления личности и подтверждения военного учета. Поскольку документов при себе у мужчины не было, он предложил вызвать полицию для установления личности. Однако вместо правоохранителей на место прибыли еще представители ТЦК.

После короткого диалога мужчину ударили в лицо, по туловищу, а затем силой посадили в авто и, как указано, привезли в здание ТЦК. Там его удерживали до момента установления возраста, который, как выяснилось, уже превышал мобилизационный порог - 60 лет.

На следующий день состояние его здоровья значительно ухудшилось, и он обратился в приемное отделение КНП "Каневская БЛ", где был осмотрен дежурным врачом и госпитализирован для лечения. Полный диагноз: ЗЧМТ, сотрясение ГМ, цефалгический, тревожно-астенический синдромы. Ситуативная артериальная гипертензия. Ушибленная рана волосистой части головы теменной области слева. Травматическая цервикокраниалгия. Поверхностная травма грудной клетки (ушиб) слева. Находился на стационарном лечении до 27.03.2025

- говорится в документе. 

Только 7 мая, после относительного восстановления, он обратился в полицию с заявлением о преступлении. Хотя заявление и приняли, уголовное производство не открыли и не опросили как потерпевшего.

Тогда потерпевший обратился в Смелянскую окружную прокуратуру, где его обращение  переадресовали в Черкасскую специализированную прокуратуру в сфере обороны. Та, в свою очередь, указала, что не имеет полномочий в этом деле.

23 июня Михаил подал жалобу в Каневский горрайонный суд на бездействие следователя из-за того, что информацию о преступлении не внесли в ЕРДР.

Однако суд отказал в рассмотрении дела, указав, что десятидневный срок на подачу жалобы, предусмотренный ст. 304 УПК Украины, истек еще 19 мая. С помощью адвоката потерпевший обжаловал решение в Черкасский апелляционный суд.

Он отметил, что пропустил сроки из-за ухудшения здоровья и подавленного морального состояния, а также пытался решить вопрос через полицию и прокуратуру, тратя время на переписку и объяснения.

Однако апелляционная инстанция встала на сторону первой. Судьи пришли к выводу, что никакой объективной причины для пропуска срока нет.

В определении подчеркивается, что ссылка на болезнь не является уважительным основанием, смог подавать другие обращения в это время.

Суд также привел практику Европейского суда по правам человека, в частности дело "Чирикоста и Виола против Италии", где указано на обязанность участника процесса проявлять надлежащую активность и своевременно использовать национальные юридические инструменты.

16 июля Черкасский апелляционный суд отклонил апелляцию и оставил без изменений решение суда первой инстанции. 

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Алена Уткина

ОбществоКриминал и ЧП
Черкасская область
Канив
Украина