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65-річного пенсіонера побили співробітники ТЦК, але поліція не відкрила справу: що вирішив суд

Київ • УНН

 • 32 перегляди

65-річного чоловіка силоміць затримали та побили працівники ТЦК у Каневі. Суд відмовив у відкритті кримінального провадження через пропущені строки подання заяви.

65-річного пенсіонера побили співробітники ТЦК, але поліція не відкрила справу: що вирішив суд

У Канева Черкаської області 65-річного чоловіка силоміць затримали, побили та доставили до ТЦК, попри вік, що не підлягає мобілізації. Чоловік не зміг домогтися відкриття кримінального провадження через пропущені строки подання заяви. Апеляційний суд відмовив у поновленні терміну, не визнавши вказані причини поважними, пише УНН із посиланням на дані судового реєстру.

Деталі

20 березня 2025 року його зупинили невідомі чоловіки. Вони назвалися працівниками ТЦК та СП і вимагали надати документи для встановлення особи та підтвердження військового обліку. Оскільки документів при собі у чоловіка не було, він запропонував викликати поліцію для встановлення особи. Проте замість правоохоронців на місце прибули ще представники ТЦК.

Після короткого діалогу чоловіка вдарили в обличчя, по тулубу, а потім силоміць посадили в авто та, як вказано, привезли до будівлі ТЦК. Там його утримували до моменту встановлення віку, який, як з’ясувалося, вже перевищував мобілізаційний поріг - 60 років.

На наступний день стан його здоров`я значно погіршився і він звернувся у приймальне відділення КНП "Канівська БЛ", де був оглянутий черговим лікарем та госпіталізований для лікування. Повний діагноз: ЗЧМТ, струс ГМ, цефалгічний, тривожно-астенічний синдроми. Ситуативна артеріальна гіпертензія. Забійна рана волосистої частини голови тім`яної ділянки ліворуч. Травматична цервікокраніалгія. Поверхнева травма грудної клітки (забій) ліворуч. Перебував на стаціонарному лікуванні до 27.03.2025

- ідеться у документі. 

Тільки 7 травня, після відносного відновлення, він звернувся до поліції із заявою про злочин. Хоч заяву й прийняли, кримінальне провадження не відкрили й не опитали як потерпілого.

Тоді потерпілий звернувся до Смілянської окружної прокуратури, де його звернення  переадресували до Черкаської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони. Та, своєю чергою, вказала, що не має повноважень у цій справі.

23 червня Михайло подав скаргу до Канівського міськрайонного суду на бездіяльність слідчого через те, що інформацію про злочин не внесли до ЄРДР.

Проте суд відмовив у розгляді справи, вказавши, що десятиденний строк на подання скарги, передбачений ст. 304 КПК України сплив ще 19 травня. Зв допомогою адвоката потерпілий оскаржив рішення до Черкаського апеляційного суду.

Він зазначив, що пропустив строки через погіршення здоров’я та пригнічений моральний стан, а також намагався вирішити питання через поліцію та прокуратуру, витрачаючи час на листування і пояснення.

Проте апеляційна інстанція стала на бік першої. Судді дійшли висновку, що жодної об’єктивної причини для пропуску строку немає.

В ухвалі наголошується, що посилання на хворобу не є поважною підставою, зміг подавати інші звернення у цей час.

Суд також навів практику Європейського суду з прав людини, зокрема справу "Чірікоста і Віола проти Італії", де вказано на обов’язок учасника процесу проявляти належну активність і вчасно використовувати національні юридичні інструменти.

16 липня Черкаський апеляційний суд відхилив апеляцію та залишив без змін рішення суду першої інстанції. 

У Миколаєві чоловік розбився на смерть, стрибнувши з мосту під час втечі від ТЦК - ДБР30.07.25, 15:27 • 10830 переглядiв

Альона Уткіна

СуспільствоКримінал та НП
Черкаська область
Канів
Україна