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У Миколаєві чоловік розбився на смерть, стрибнувши з мосту під час втечі від ТЦК - ДБР

Київ • УНН

 • 4158 перегляди

Правоохоронці розслідують інцидент за фактом можливого перевищення повноважень з боку ТЦК.

У Миколаєві чоловік розбився на смерть, стрибнувши з мосту під час втечі від ТЦК - ДБР

В Миколаєві чоловік помер після стрибку з мосту, намагаючись втекти від наряду правоохоронців та співробітників територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Обставини його смерті розслідує Державне бюро розслідувань, повідомляє УНН з посиланням на ДБР.

Деталі

За інформацією правоохоронців, 30 липня близько 10:00 наряд з дільничного офіцера поліції та співробітників районного ТЦК Миколаєва зупинив чоловіка в одному з промислових районів міста для перевірки облікових документів. Однак чоловік одразу ж почав утікати від наряду в бік пішохідного мосту через автомобільну дорогу, стрибнув з мосту та помер.

Увага, фото 18+!!!

В ДБР повідомили, що на місці події проводиться огляд. Правоохоронці встановлюють особу загиблого, допитують співробітника поліції та співробітників РТЦК та СП, а також шукають очевидців події. Також перевіряється інформація щодо можливої приналежності загиблого до однієї з військових частин.

Досудове розслідування здійснюється за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 5 статті 426-1 Кримінального кодексу України (Перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень).

Нагадаємо

Колишній керівник столичного ТЦК отримав підозру за допомогу ексначальнику Київського метрополітену Віктору Брагінському у виїзді за кордон. Він організував підробку документів, завдяки яким Брагінський став непридатним до військової служби.

Лілія Подоляк

СуспільствоКримінал та НП
Миколаїв