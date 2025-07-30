В Николаеве мужчина разбился насмерть, прыгнув с моста во время бегства от ТЦК - ГБР
Киев • УНН
Правоохранители расследуют инцидент по факту возможного превышения полномочий со стороны ТЦК.
В Николаеве мужчина скончался после прыжка с моста, пытаясь скрыться от наряда правоохранителей и сотрудников территориального центра комплектования и социальной поддержки. Обстоятельства его смерти расследует Государственное бюро расследований, сообщает УНН со ссылкой на ГБР.
Детали
По информации правоохранителей, 30 июля около 10:00 наряд из участкового офицера полиции и сотрудников районного ТЦК Николаева остановил мужчину в одном из промышленных районов города для проверки учетных документов. Однако мужчина сразу же начал убегать от наряда в сторону пешеходного моста через автомобильную дорогу, прыгнул с моста и скончался.
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В ГБР сообщили, что на месте происшествия проводится осмотр. Правоохранители устанавливают личность погибшего, допрашивают сотрудника полиции и сотрудников РТЦК и СП, а также ищут очевидцев происшествия. Также проверяется информация о возможной принадлежности погибшего к одной из воинских частей.
Досудебное расследование осуществляется по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного частью 5 статьи 426-1 Уголовного кодекса Украины (Превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий).
Напомним
Бывший руководитель столичного ТЦК получил подозрение за помощь экс-начальнику Киевского метрополитена Виктору Брагинскому в выезде за границу. Он организовал подделку документов, благодаря которым Брагинский стал непригодным к военной службе.