У Вінниці спалахнув конфлікт між працівниками ТЦК та місцевими жителями: в поліції повідомили подробиці

Національна поліція розпочала розслідування обставин інциденту, що стався поблизу стадіону у Вінниці між громадянами та працівниками територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Про це інформує Національна поліція Вінницької області, передає УНН.

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Зазначається, що під час заходів з оповіщення жителів про мобілізацію військовослужбовці ТЦК знайшли та затримали чоловіка, який перебував у розшуку за ухилення від військової служби.

У подальшому група людей, у т.ч. представники громадської організації, прибула за місцем тимчасового розміщення ТЦК, та вимагаючи відпустити чоловіка, вчинили конфлікт з військовослужбовцями - йдеться у дописі.

Як повідомили правоохоронці, до установи підійшли близько 80 громадян, частин з яких виламали ворота обʼєкта та намагалися прорватися всередину. До людей було застосовано поліцейські заходи, аби відтіснити їх за територію обʼєкта.

Поліцейські проводять перевірку та забезпечують охорону громадського порядку біля будівлі.

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