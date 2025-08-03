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Змушені були відстрілюватися: військові ТЦК у Миколаївській області зазнали нападу з боку місцевих жителів

Київ • УНН

 • 36 перегляди

У Миколаївській області цивільні особи напали на військовослужбовців ТЦК, пошкодили авто та травмували солдата. Військовий застосував травматичний пістолет для самозахисту.

Змушені були відстрілюватися: військові ТЦК у Миколаївській області зазнали нападу з боку місцевих жителів

Озброєні битами та металевими трубами цивільні особи пошкодили автомобільний транспорт та завдали тілесних ушкоджень солдату з групи оповіщення. Про це передає Миколаївський обласний ТЦК та СП, повідомляє УНН.

Деталі

У селі Бузьке Миколаївської області, під час заходів оповіщення військовослужбовцями ТЦК та СП спільно з представником Національної поліції України, невідомі особи здійснили напад на військових.

Цивільні особи були озброєні битами та металевими трубами. Вони пошкодили автомобільний транспорт та завдали тілесних ушкоджень солдату з групи оповіщення. Про це було відомо станом на 14:00.

З метою самозахисту даний військовослужбовець здійснив постріл із пристрою для відстрілу набоїв несмертельної дії (травматичного пістолета), зареєстрованого відповідно до чинного законодавства.

- інформує Миколаївський обласний ТЦК та СП.

Доповнення

Поранень зазнали як військові, так і кілька цивільних. На місці працюють працівники правоохоронних органів.

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