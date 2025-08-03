Змушені були відстрілюватися: військові ТЦК у Миколаївській області зазнали нападу з боку місцевих жителів
Київ • УНН
У Миколаївській області цивільні особи напали на військовослужбовців ТЦК, пошкодили авто та травмували солдата. Військовий застосував травматичний пістолет для самозахисту.
Озброєні битами та металевими трубами цивільні особи пошкодили автомобільний транспорт та завдали тілесних ушкоджень солдату з групи оповіщення. Про це передає Миколаївський обласний ТЦК та СП, повідомляє УНН.
Деталі
У селі Бузьке Миколаївської області, під час заходів оповіщення військовослужбовцями ТЦК та СП спільно з представником Національної поліції України, невідомі особи здійснили напад на військових.
Цивільні особи були озброєні битами та металевими трубами. Вони пошкодили автомобільний транспорт та завдали тілесних ушкоджень солдату з групи оповіщення. Про це було відомо станом на 14:00.
З метою самозахисту даний військовослужбовець здійснив постріл із пристрою для відстрілу набоїв несмертельної дії (травматичного пістолета), зареєстрованого відповідно до чинного законодавства.
Доповнення
Поранень зазнали як військові, так і кілька цивільних. На місці працюють працівники правоохоронних органів.
Нагадаємо
Командування Сухопутних військ ЗСУ заявило про перезавантаження ТЦК. Низку військовослужбовців притягнуто до дисциплінарної відповідальності.
Національна поліція розпочала розслідування обставин інциденту, що стався поблизу стадіону у Вінниці між громадянами та працівниками територіального центру комплектування та соціальної підтримки.
Розбив ніс і повалив на землю: на Хмельниччині суд визнав винним чоловіка у нападі на працівника ТЦК30.07.25, 13:06 • 3780 переглядiв