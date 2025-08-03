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Пришлось отстреливаться: военные ТЦК в Николаевской области подверглись нападению со стороны местных жителей

Киев • УНН

 • 28 просмотра

В Николаевской области гражданские лица напали на военнослужащих ТЦК, повредили авто и травмировали солдата. Военный применил травматический пистолет для самозащиты.

Пришлось отстреливаться: военные ТЦК в Николаевской области подверглись нападению со стороны местных жителей

Вооруженные битами и металлическими трубами гражданские лица повредили автомобильный транспорт и нанесли телесные повреждения солдату из группы оповещения. Об этом передает Николаевский областной ТЦК и СП, сообщает УНН.

Детали

В селе Бугское Николаевской области, во время мероприятий оповещения военнослужащими ТЦК и СП совместно с представителем Национальной полиции Украины, неизвестные лица совершили нападение на военных.

Гражданские лица были вооружены битами и металлическими трубами. Они повредили автомобильный транспорт и нанесли телесные повреждения солдату из группы оповещения. Об этом было известно по состоянию на 14:00.

В целях самозащиты данный военнослужащий произвел выстрел из устройства для отстрела патронов несмертельного действия (травматического пистолета), зарегистрированного в соответствии с действующим законодательством.

- информирует Николаевский областной ТЦК и СП.

Дополнение

Ранения получили как военные, так и несколько гражданских. На месте работают сотрудники правоохранительных органов.

Напомним

Командование Сухопутных войск ВСУ заявило о перезагрузке ТЦК. Ряд военнослужащих привлечены к дисциплинарной ответственности.

Национальная полиция начала расследование обстоятельств инцидента, произошедшего возле стадиона в Виннице между гражданами и работниками территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Разбил нос и повалил на землю: на Хмельнитчине суд признал виновным мужчину в нападении на сотрудника ТЦК30.07.25, 13:06 • 3780 просмотров

Игорь Тележников

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