Пришлось отстреливаться: военные ТЦК в Николаевской области подверглись нападению со стороны местных жителей
Киев • УНН
В Николаевской области гражданские лица напали на военнослужащих ТЦК, повредили авто и травмировали солдата. Военный применил травматический пистолет для самозащиты.
Вооруженные битами и металлическими трубами гражданские лица повредили автомобильный транспорт и нанесли телесные повреждения солдату из группы оповещения. Об этом передает Николаевский областной ТЦК и СП, сообщает УНН.
Детали
В селе Бугское Николаевской области, во время мероприятий оповещения военнослужащими ТЦК и СП совместно с представителем Национальной полиции Украины, неизвестные лица совершили нападение на военных.
Гражданские лица были вооружены битами и металлическими трубами. Они повредили автомобильный транспорт и нанесли телесные повреждения солдату из группы оповещения. Об этом было известно по состоянию на 14:00.
В целях самозащиты данный военнослужащий произвел выстрел из устройства для отстрела патронов несмертельного действия (травматического пистолета), зарегистрированного в соответствии с действующим законодательством.
Дополнение
Ранения получили как военные, так и несколько гражданских. На месте работают сотрудники правоохранительных органов.
Напомним
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