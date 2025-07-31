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"Мали реальні підстави": у Сухопутних військах заявили про перезавантаження ТЦК

Київ • УНН

 • 1106 перегляди

Командування Сухопутних військ ЗСУ заявило про перезавантаження ТЦК та СП. З 244 інцидентів у липні лише 33 випадки підтвердилися, що призвело до відсторонення та дисциплінарної відповідальності.

"Мали реальні підстави": у Сухопутних військах заявили про перезавантаження ТЦК

Низку військовослужбовців притягнуто до дисциплінарної відповідальності, декількох осіб відсторонено від виконання обов’язків.

Передає УНН із посиланням на пресслужбу Сухопутних військ ЗС України.

Деталі

Командування Сухопутних військ ЗСУ заявило про перезавантаження ТЦК та СП.

У новому звіті зазначено наступне:

У липні 210 із 244 інцидентів (86%) пов’язаних з ТЦК виявилися маніпуляціями, фейками та ІПСО. Лише 33 випадки (14%) підтвердилися, мали під собою реальні підстави та були перевірені

- інформує пресслужба Сухопутних військ ЗСУ.
  • 2 осіб відсторонено від виконання обов’язків;
    • 7 осіб притягнуто до дисциплінарної відповідальності;
      • 24 службових розслідувань тривають.

        Як вказується, "лише відкрита звітність, прозорість та правда можуть протистояти величезному ресурсу російської пропаганди, на яку ворог не шкодує, ані грошей, ані зусиль".

        Ми працюємо над тим, щоб дії наших підлеглих відповідали букві Закону, а дійсно винні порушники були покарані.

        - наголосили у Сухопутних військах ЗС України.

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        Шепетівський міськрайонний суд Хмельницької області виніс вирок чоловіку, який напав на працівника ТЦК і зламав йому ніс.

        В Миколаєві чоловік помер після стрибку з мосту, намагаючись втекти від наряду правоохоронців та співробітників територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

        Ігор Тележніков

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