"Мали реальні підстави": у Сухопутних військах заявили про перезавантаження ТЦК
Київ • УНН
Командування Сухопутних військ ЗСУ заявило про перезавантаження ТЦК та СП. З 244 інцидентів у липні лише 33 випадки підтвердилися, що призвело до відсторонення та дисциплінарної відповідальності.
Низку військовослужбовців притягнуто до дисциплінарної відповідальності, декількох осіб відсторонено від виконання обов’язків.
Передає УНН із посиланням на пресслужбу Сухопутних військ ЗС України.
Деталі
Командування Сухопутних військ ЗСУ заявило про перезавантаження ТЦК та СП.
У новому звіті зазначено наступне:
У липні 210 із 244 інцидентів (86%) пов’язаних з ТЦК виявилися маніпуляціями, фейками та ІПСО. Лише 33 випадки (14%) підтвердилися, мали під собою реальні підстави та були перевірені
- 2 осіб відсторонено від виконання обов’язків;
- 7 осіб притягнуто до дисциплінарної відповідальності;
- 24 службових розслідувань тривають.
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