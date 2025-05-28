Лише 1% негативу: Сухопутні війська розповіли, що більшість нарікань на ТЦК - маніпуляції

Останнім часом збільшилась кількість відео, які містять спонукання та заохочення до протистояння ТЦК та поліції. Проте ідеться саме про збільшення кількості відео, а не реальних інцидентів. Все частіше використовують фейкові відеоматеріали, застарілі відео та інші "деструктивні речі" які в цілому погано впливають на оборонний захист країни. Про це в ефірі телемарафону повідомив Віталій Саранцев, речник командування Сухопутних військ, передає УНН.

Деталі

Це стало основною причиною того, що вчора Сухопутні війська виклали повідомлення із нагадуванням про покарання за перешкоджання роботи ТЦК позбавленням волі від 5 до 8 років.

За словами Саранцева ця тенденція пов'язана із тим, що люди втратили почуття того, де "насправді є ворог" і шукають його всередині країни.

Своє небажання долучитися до Сил оборони вони виправдовують, знаходять для себе внутрішнє виправдовування і намагаються його реалізувати у протистоянні ТЦК - наголосив він.

Саранцев зазначив, що мобілізація ніколи не сприймалась населенням із захватом, проте це необхідний процес в умовах війни. Водночас він додав, що велика кількість українців "неправильно розуміють питання мобілізації" та така ж частка – "дуже швидко забули російську окупацію, і російських мародерів, які грабували і вбивали наших людей на окупованих територіях".

Також Саранцев підкреслив, що на тимчасово окупованих територіях наразі російські збройні сили вже мобілізували кілька десятків тисяч українців і відправляють їх на війну проти своїх співвітчизників.

У відповідь на те, що інколи на відео дійсно потрапляють не зовсім гідні вчинки військовослужбовців, Саранцев відповів, що ТЦК працює над тим аби зробити свою роботу більш прозорою.

Вже було проведено низку заходів, прийнято ряд рішень, в тому числі й непопулярних кадрових рішень. Також були розроблені правила діалогу та поведінки військовослужбовців ТЦК СП при здійсненні заходів мобілізації. Це такий підручник для кожного очільника ТЦК який буде інструктувати свої підлеглих - запевнив він.

Речник наголосив що сподівається що у такий спосіб вдасться зменшити ту кількість негативу, яка наразі оточує діяльність ТЦК та СП. Також він додав, що моніторингова група наразі працює цілодобово й у загальному підсумку за останні пів року кількість "негативу" не перевищує 1% від загальної кількості мобілізованих.

Ми простежили кількість негативних повідомлень про ТЦК та СП і скажу вам відверто, що відсоток цього негативу, всі повідомлення в соцмережах, телеграмах і так далі, він не перевищує навіть 1% від кількості мобілізованих за цей період. Дуже багато матеріалу відеоконтенту є штучно сфабрикованим або застарілим, але подається як те, що сталося нещодавно - пояснив він.

Також, за словами Саранцева, контент тиражується на декілька областей: в перший день відео викладається як ніби то події з Дніпра, у другий – з'являється у Рівненських пабліках, далі – в Черкаських тощо, що має вигляд інформаційної спецоперації.

Напад на військових ТЦК у Черкасах: затримано групу підозрюваних