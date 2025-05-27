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В Сухопутних військах попередили про відповідальність за напади на військовослужбовців ТЦК та СП

Київ • УНН

 • 344 перегляди

Сухопутні війська ЗСУ наголошують на відповідальності за перешкоджання роботі ТЦК. Загрози, насильство та пошкодження майна караються позбавленням волі від 5 до 8 років.

В Сухопутних військах попередили про відповідальність за напади на військовослужбовців ТЦК та СП

В Сухопутних військах Збройних сил України відреагували на розповсюдження в соціальних мережах відеоматеріалів, на яких можна побачити протидію діяльності військовослужбовців територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Військові нагадують, що за такі дії винні будуть притягнуті до відповідальності, оскільки вона несе загрозу національній безпеці нашої держави, пише УНН з посиланням на сторінку Сухопутних військ у Facebook.

 Деталі

Важливо знати, що будь-яке умисне перешкоджання виконанню службових обов’язків військовослужбовців, включаючи погрози, моральний тиск, застосування фізичної сили чи пошкодження автомобілів, є серйозним правопорушенням і кваліфікується за статтею 114-1 Кримінального кодексу України. За такі дії передбачено покарання у вигляді позбавлення волі строком від 5 до 8 років

- говориться у повідомленні Сухопутних військ.

Військові також нагадують, що ТЦК та СП відіграють ключову роль у забезпеченні обороноздатності України. Зокрема це стосується часу воєнного стану та мобілізації.

Сьогодні ми перезавантажуємо роботу ТЦК та СП, робимо все, аби вона стала прозорою та відкритою. Водночас, перешкоджання роботі цих структур можуть мати серйозні наслідки для національної безпеки. Особливо це стосується нашого сьогодення, коли країна перебуває у правовому режимі воєнного стану. Саботаж роботи цих установ безпосередньо впливає на здатність Збройних Сил України та інших військових формувань ефективно виконувати свої завдання

- говориться у повідомленні.

На Одещині жінка повідомила про мінування ТЦК, щоб уникнути мобілізації родича26.05.25, 16:02 • 2566 переглядiв

В Сухопутних військах також нагадали, що за дії, спрямовані проти ТЦК та СП, буде нести відповідальність кожен, хто босяг 16 років.

Наголошуємо: кожен з громадян, хто досяг 16 років і перебуває в осудному стані, може нести відповідальність за такі дії. Важливо розуміти, що намір чинити перешкоджання – навіть якщо результат не був повністю досягнутий – уже вважається правопорушенням. Це стосується як свідомого бажання завадити роботі ТЦК та СП, так і дій, коли людина усвідомлює можливі наслідки, але все одно їх ігнорує

 - говориться у зверненні.

Наостанок Сухопутні війська нагадують, що всі дії, спрямовані проти роботи ТЦК та СП, у тому числі погрози, насильство чи пошкодження майна, підривають зусилля, спрямовані на підтримку безпеки та цілісності України.

Такі вчинки можуть призвести до юридичних наслідків, незалежно від особистих мотивів чи цілей, оскільки вони загрожують державним інтересам

- зазначається в повідомленні.

Доповнення

 У Черкасах напередодні напали на військовослужбовців ТЦК та СП. Правоохоронці затримали групу підозрюваних, серед них троє чоловіків та одна жінка. Тепер усім чотирьом фігурантам загрожує до п'яти років позбавлення волі.

У місті Прилуки на Чернігівщині чоловік, доправлений в офіс Прилуцького ТЦК та СП для перевірки документів, напав з ножем на військового та поранив його у передпліччя

Павло Зінченко

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