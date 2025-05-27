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В Сухопутных войсках предупредили об ответственности за нападения на военнослужащих ТЦК и СП

Киев • УНН

 • 376 просмотра

Сухопутные войска ВСУ акцентируют внимание на ответственности за препятствование работе ТЦК. Угрозы, насилие и повреждение имущества караются лишением свободы от 5 до 8 лет.

В Сухопутных войсках предупредили об ответственности за нападения на военнослужащих ТЦК и СП

В Сухопутных войсках Вооруженных сил Украины отреагировали на распространение в социальных сетях видеоматериалов, на которых можно увидеть противодействие деятельности военнослужащих территориальных центров комплектования и социальной поддержки. Военные напоминают, что за такие действия виновные будут привлечены к ответственности, поскольку она несет угрозу национальной безопасности нашего государства, пишет УНН со ссылкой на страницу Сухопутных войск в Facebook.

 Детали

Важно знать, что любое умышленное препятствование исполнению служебных обязанностей военнослужащих, включая угрозы, моральное давление, применение физической силы или повреждение автомобилей, является серьезным правонарушением и квалифицируется по статье 114-1 Уголовного кодекса Украины. За такие действия предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 8 лет

- говорится в сообщении Сухопутных войск.

Военные также напоминают, что ТЦК и СП играют ключевую роль в обеспечении обороноспособности Украины. В частности, это касается времени военного положения и мобилизации.

Сегодня мы перезагружаем работу ТЦК и СП, делаем все, чтобы она стала прозрачной и открытой. В то же время, препятствование работе этих структур могут иметь серьезные последствия для национальной безопасности. Особенно это касается нашего настоящего, когда страна находится в правовом режиме военного положения. Саботаж работы этих учреждений непосредственно влияет на способность Вооруженных Сил Украины и других военных формирований эффективно выполнять свои задачи

- говорится в сообщении.

В Одесской области женщина сообщила о минировании ТЦК, чтобы избежать мобилизации родственника26.05.25, 16:02 • 2566 просмотров

В Сухопутных войсках также напомнили, что за действия, направленные против ТЦК и СП, будет нести ответственность каждый, кто достиг 16 лет.

Подчеркиваем: каждый из граждан, кто достиг 16 лет и находится в здравом уме, может нести ответственность за такие действия. Важно понимать, что намерение чинить препятствия – даже если результат не был полностью достигнут – уже считается правонарушением. Это касается как сознательного желания помешать работе ТЦК и СП, так и действий, когда человек осознает возможные последствия, но все равно их игнорирует

 - говорится в обращении.

Напоследок Сухопутные войска напоминают, что все действия, направленные против работы ТЦК и СП, в том числе угрозы, насилие или повреждение имущества, подрывают усилия, направленные на поддержку безопасности и целостности Украины.

Такие поступки могут привести к юридическим последствиям, независимо от личных мотивов или целей, поскольку они угрожают государственным интересам

- отмечается в сообщении.

Дополнение

 В Черкассах накануне напали на военнослужащих ТЦК и СП. Правоохранители задержали группу подозреваемых, среди них трое мужчин и одна женщина. Теперь всем четырем фигурантам грозит до пяти лет лишения свободы.

В городе Прилуки на Черниговщине мужчина, доставленный в офис Прилуцкого ТЦК и СП для проверки документов, напал с ножом на военного и ранил его в предплечье

Павел Зинченко

Павел Зинченко

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