В Одесской области женщина сообщила о минировании ТЦК, чтобы избежать мобилизации родственника

Жительница Одесской области позвонила в полицию с ложным сообщением о подготовке взрыва в ТЦК. Женщина пыталась таким образом помешать мобилизации своего родственника, передает УНН со ссылкой на Главное управление Нацполиции в Одесской области.

Как указано в сообщении, правоохранители оперативно прибыли в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК), однако взрывных устройств не обнаружили.

Впоследствии было установлено, что звонок совершила жительница Белгород-Днестровского района Одесской области.

Личность заявительницы о фейковом минировании установили в тот же день. Ею оказалась 50-летняя жительница Татарбунарской территориальной общины.

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Следствие выяснило, что женщина прибегла к такому поступку, чтобы помешать призыву своего родственника в ряды Вооруженных сил Украины.

Злоумышленнице сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 259 Уголовного кодекса Украины, предусматривающей до восьми лет лишения свободы.

Мы собрали достаточно доказательств и сообщили фигурантке о подозрении. Речь идет о заведомо ложном сообщении о подготовке взрыва в отношении объекта, обеспечивающего деятельность органов государственной власти. Это тяжкое преступление, которое наказывается до восьми лет заключения