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В Одесской области женщина сообщила о минировании ТЦК, чтобы избежать мобилизации родственника

Киев • УНН

 • 600 просмотра

Жительница Одесской области сообщила о подготовке взрыва в ТЦК, пытаясь воспрепятствовать мобилизации родственника. Ей грозит до восьми лет лишения свободы.

В Одесской области женщина сообщила о минировании ТЦК, чтобы избежать мобилизации родственника

Жительница Одесской области позвонила в полицию с ложным сообщением о подготовке взрыва в ТЦК. Женщина пыталась таким образом помешать мобилизации своего родственника, передает УНН со ссылкой на Главное управление Нацполиции в Одесской области.

Детали

Как указано в сообщении, правоохранители оперативно прибыли в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК), однако взрывных устройств не обнаружили.

Впоследствии было установлено, что звонок совершила жительница Белгород-Днестровского района Одесской области.

Личность заявительницы о фейковом минировании установили в тот же день. Ею оказалась 50-летняя жительница Татарбунарской территориальной общины.

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Следствие выяснило, что женщина прибегла к такому поступку, чтобы помешать призыву своего родственника в ряды Вооруженных сил Украины.

Злоумышленнице сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 259 Уголовного кодекса Украины, предусматривающей до восьми лет лишения свободы.

Мы собрали достаточно доказательств и сообщили фигурантке о подозрении. Речь идет о заведомо ложном сообщении о подготовке взрыва в отношении объекта, обеспечивающего деятельность органов государственной власти. Это тяжкое преступление, которое наказывается до восьми лет заключения 

– отметил начальник отделения полиции № 1 Белгород-Днестровского районного отдела полиции Андрей Мащенко.

Добавим

Согласно ч. 2 ст. 259 Уголовного кодекса Украины, заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, если объектами сообщения стали здания, обеспечивающие деятельность органов государственной власти, наказывается лишением свободы на срок от 4 до 8 лет.

Напомним

В феврале этого года мужчина "заминировал" ТЦК в Ровенской области из-за недовольства действиями его работников 

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Андрей Кулик

Андрей Кулик

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