Суд в Николаеве избрал меру пресечения военному, который бросил гранату на территорию ТЦК
Киев • УНН
Пьяный военнослужащий бросил гранату Ф-1 на территорию ТЦК, повредив два служебных автомобиля. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права залога.
Военнослужащего, который в состоянии алкогольного опьянения бросил гранату на территорию ТЦК и СП, повредив служебные автомобили, взяли под стражу. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Об этом пишет Центральный районный суд г. Николаева, передает УНН.
Детали
Согласно материалам дела, инцидент произошел в конце февраля 2025 года. Мужчина, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, решил выразить свой "протест" против деятельности ТЦК.
Он забросил ручную гранату Ф-1 на территорию одного из ТЦК и СП в Вознесенском районе. Взрыв был мощным: два служебных автомобиля ТЦК получили серьезные повреждения, что сделало их непригодными для дальнейшего использования,
На судебном заседании подозреваемый не отрицал свою причастность к инциденту. Он рассказал, что в тот вечер был сильно пьян после ссоры с женой. Гранату, по его словам, он случайно нашел в своем рюкзаке.
Однако, такое "случайное" стечение обстоятельств не убедило суд. Адвокат подозреваемого пытался смягчить меру пресечения, предлагая домашний арест. Однако, судья Иван Дирко, выслушав аргументы сторон и изучив материалы дела, пришел к выводу, что риски, указанные в ходатайстве следствия, являются вполне обоснованными.
Судья отметил серьезность преступления и потенциальную опасность, которую представляет подозреваемый для общества. Учитывая обстоятельства дела, суд избрал строгую меру пресечения - содержание под стражей без возможности внесения залога.
Напомним
53-летний житель села Губкив сообщил о заминировании Березновского ТЦК из-за недовольства действиями работников.