Суд у Миколаєві обрав запобіжний захід військовому, який кинув гранату на територію ТЦК
Київ • УНН
П'яний військовослужбовець кинув гранату Ф-1 на територію ТЦК, пошкодивши два службові автомобілі. Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права застави.
Військовослужбовця, який у стані алкогольного сп'яніння кинув гранату на територію ТЦК і СП, пошкодивши службові автомобілі, взяли під варту. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Про це пише Центральний районний суд м. Миколаєва, передає УНН.
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Згідно з матеріалами справи, інцидент стався наприкінці лютого 2025 року. Чоловік, перебуваючи в стані сильного алкогольного сп'яніння, вирішив висловити свій "протест" проти діяльності ТЦК.
Він закинув ручну гранату Ф-1 на територію одного з ТЦК і СП у Вознесенському районі. Вибух був потужним: два службові автомобілі ТЦК зазнали серйозних пошкоджень, що зробило їх непридатними для подальшого використання,
На судовому засіданні підозрюваний не заперечував свою причетність до інциденту. Він розповів, що того вечора був сильно п'яний після сварки з дружиною. Гранату, за його словами, він випадково знайшов у своєму рюкзаку.
Однак, такий "випадковий" збіг обставин не переконав суд. Адвокат підозрюваного намагався пом'якшити запобіжний захід, пропонуючи домашній арешт. Проте, суддя Іван Дірко, вислухавши аргументи сторін та вивчивши матеріали справи, дійшов висновку, що ризики, зазначені в клопотанні слідства, є цілком обґрунтованими.
Суддя наголосив на серйозності злочину та потенційній небезпеці, яку становить підозрюваний для суспільства. Враховуючи обставини справи, суд обрав найсуворіший запобіжний захід – тримання під вартою без можливості внесення застави.
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