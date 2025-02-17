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15 березня, 19:03 • 119111 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 177983 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

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"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 136213 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 115941 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107205 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

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Чоловік "замінував" ТЦК на Рівненщині через незадоволення діями його працівників

Чоловік "замінував" ТЦК на Рівненщині через незадоволення діями його працівників

Київ • УНН

 • 35219 перегляди

53-річний житель села Губків повідомив про замінування Березнівського ТЦК через незадоволення діями працівників. Поліція та спецслужби перевірили будівлю, вибухівки не виявили, а зловмисника затримали.

На Рівненщині затримали псевдозамінувальника будівлі ТЦК. Про це повідомляє поліція Рівненщини, пише УНН.

15 лютого до поліції надійшло повідомлення від невідомого, що він у приміщенні Березнівського районного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки заклав пластид та планує привести його у дію за допомогою телефону 

- йдеться у повідомленні.

Як повідомляють правоохоронці, на місце події негайно прибули працівники поліції, кінологи, вибухотехніки та рятувальники. Вони евакуювали всіх людей та перевірили приміщення ТЦК на наявність вибухонебезпечних предметів. Втім, ні вибухівку, ні заявника не виявили.  

Поліцейські швидко встановили псевдомінувальника. Ним виявився 53-річний житель села Губків. Чоловік пояснив, що вирішив "замінувати" будівлю, оскільки незадоволений діями її працівників 

- повідомляють правоохоронці.

Наразі розпочато досудове розслідування та вирішується питання про повідомлення про підозру 53-річному чоловіку.

Чоловік "замінував" ТРЦ у Києві після зауваження від охорони - поліція17.02.25, 11:58 • 27973 перегляди

Аліна Волянська

Аліна Волянська

Кримінал та НП
rivneРівне
kyivКиїв

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