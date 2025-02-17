Чоловік "замінував" ТЦК на Рівненщині через незадоволення діями його працівників

На Рівненщині затримали псевдозамінувальника будівлі ТЦК. Про це повідомляє поліція Рівненщини, пише УНН.

15 лютого до поліції надійшло повідомлення від невідомого, що він у приміщенні Березнівського районного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки заклав пластид та планує привести його у дію за допомогою телефону - йдеться у повідомленні.

Як повідомляють правоохоронці, на місце події негайно прибули працівники поліції, кінологи, вибухотехніки та рятувальники. Вони евакуювали всіх людей та перевірили приміщення ТЦК на наявність вибухонебезпечних предметів. Втім, ні вибухівку, ні заявника не виявили.

Поліцейські швидко встановили псевдомінувальника. Ним виявився 53-річний житель села Губків. Чоловік пояснив, що вирішив "замінувати" будівлю, оскільки незадоволений діями її працівників - повідомляють правоохоронці.

Наразі розпочато досудове розслідування та вирішується питання про повідомлення про підозру 53-річному чоловіку.

Чоловік "замінував" ТРЦ у Києві після зауваження від охорони - поліція