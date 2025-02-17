Мужчина "заминировал" ТЦК в Ровенской области из-за недовольства действиями его работников
Киев • УНН
53-летний житель села Губкив сообщил о заминировании Березновского ТЦК из-за недовольства действиями работников. Полиция и спецслужбы проверили здание, взрывчатки не обнаружили, а злоумышленника задержали.
На Ровенщине задержали псевдозаминировщика здания ТЦК. Об этом сообщает полиция Ровенской области, пишет УНН.
15 февраля в полицию поступило сообщение от неизвестного, что он в помещении Березновского районного Территориального центра комплектования и социальной поддержки заложил пластид и планирует привести его в действие с помощью телефона
Как сообщают правоохранители, на место происшествия немедленно прибыли сотрудники полиции, кинологи, взрывотехники и спасатели. Они эвакуировали всех людей и проверили помещение ТЦК на наличие взрывоопасных предметов. Впрочем, ни взрывчатку, ни заявителя не обнаружили.
Полицейские быстро установили псевдоминировщика. Им оказался 53-летний житель села Губкив. Мужчина объяснил, что решил «заминировать» здание, поскольку недоволен действиями ее работников
Сейчас начато досудебное расследование и решается вопрос о сообщении о подозрении 53-летнему мужчине.
Мужчина "заминировал" ТРЦ в Киеве после замечания от охраны - полиция17.02.25, 11:58 • 20210 просмотров