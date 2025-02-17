Мужчина "заминировал" ТЦК в Ровенской области из-за недовольства действиями его работников

На Ровенщине задержали псевдозаминировщика здания ТЦК. Об этом сообщает полиция Ровенской области, пишет УНН.

15 февраля в полицию поступило сообщение от неизвестного, что он в помещении Березновского районного Территориального центра комплектования и социальной поддержки заложил пластид и планирует привести его в действие с помощью телефона