Мужчина "заминировал" ТРЦ в Киеве после замечания от охраны - полиция

В Киеве задержали мужчину, который «заминировал» ТРЦ после конфликта с охраной, сообщили в ГУНП в Киеве в понедельник, пишет УНН.

Нарушитель находился в неадекватном состоянии и приставал к посетителям, на что сотрудники службы охраны заведения сделали ему замечание. Возмутившись, 32-летний местный житель решил отомстить и сделал ложный вызов о минировании - указали в полиции.

Неизвестный мужчина по телефону сообщил о минировании одного из столичных ТРЦ. Полиция немедленно передала информацию соответствующим службам, которые тщательно обследовали здание и прилегающую территорию, но никаких опасных предметов не обнаружили.

Правоохранители быстро установили личность псевдоминера.

Им, как указано, оказался местный житель. Его задержали. Он признался, что совершил вызов из-за конфликта с охранниками.

Мужчине сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 259 УКУ - заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан. За это предусмотрено наказание до шести лет заключения.

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