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Мужчина "заминировал" ТРЦ в Киеве после замечания от охраны - полиция

Киев  •  УНН

 • 10160 просмотра

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32-летний киевлянин сообщил о минировании торгового центра из-за конфликта с охраной заведения. Правоохранители быстро задержали злоумышленника, ему грозит до 6 лет заключения.

В Киеве задержали мужчину, который «заминировал» ТРЦ после конфликта с охраной, сообщили в ГУНП в Киеве в понедельник, пишет УНН.

Нарушитель находился в неадекватном состоянии и приставал к посетителям, на что сотрудники службы охраны заведения сделали ему замечание. Возмутившись, 32-летний местный житель решил отомстить и сделал ложный вызов о минировании

- указали в полиции.

Неизвестный мужчина по телефону сообщил о минировании одного из столичных ТРЦ. Полиция немедленно передала информацию соответствующим службам, которые тщательно обследовали здание и прилегающую территорию, но никаких опасных предметов не обнаружили.

Правоохранители быстро установили личность псевдоминера.

Им, как указано, оказался местный житель. Его задержали. Он признался, что совершил вызов из-за конфликта с охранниками.

Мужчине сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 259 УКУ - заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан. За это предусмотрено наказание до шести лет заключения.

Драка двух подруг произошла в киевском ТРЦ: за дело взялась полиция03.02.25, 09:43 • 37184 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

КиевКриминал и ЧП
kievКиев

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