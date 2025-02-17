Мужчина "заминировал" ТРЦ в Киеве после замечания от охраны - полиция
Киев • УНН
32-летний киевлянин сообщил о минировании торгового центра из-за конфликта с охраной заведения. Правоохранители быстро задержали злоумышленника, ему грозит до 6 лет заключения.
В Киеве задержали мужчину, который «заминировал» ТРЦ после конфликта с охраной, сообщили в ГУНП в Киеве в понедельник, пишет УНН.
Нарушитель находился в неадекватном состоянии и приставал к посетителям, на что сотрудники службы охраны заведения сделали ему замечание. Возмутившись, 32-летний местный житель решил отомстить и сделал ложный вызов о минировании
Неизвестный мужчина по телефону сообщил о минировании одного из столичных ТРЦ. Полиция немедленно передала информацию соответствующим службам, которые тщательно обследовали здание и прилегающую территорию, но никаких опасных предметов не обнаружили.
Правоохранители быстро установили личность псевдоминера.
Им, как указано, оказался местный житель. Его задержали. Он признался, что совершил вызов из-за конфликта с охранниками.
Мужчине сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 259 УКУ - заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан. За это предусмотрено наказание до шести лет заключения.
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