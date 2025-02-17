Чоловік "замінував" ТРЦ у Києві після зауваження від охорони - поліція
Київ • УНН
32-річний киянин повідомив про мінування торгового центру через конфлікт з охороною закладу. Правоохоронці швидко затримали зловмисника, йому загрожує до 6 років ув'язнення.
У Києві затримали чоловіка, який "замінував" ТРЦ після конфлікту з охороною, повідомили у ГУНП в Києві у понеділок, пише УНН.
Порушник перебував в неадекватному стані й чіплявся до відвідувачів, на що співробітники служби охорони закладу зробили йому зауваження. Обурившись, 32-річний місцевий житель вирішив помститися й зробив хибний виклик про замінування
Невідомий чоловік телефоном повідомив про мінування одного зі столичних ТРЦ. Поліція негайно передала інформацію відповідним службам, які ретельно обстежили будівлю та прилеглу територію, але жодних небезпечних предметів не виявили.
Правоохоронці швидко встановили особу псевдомінера.
Ним, як вказано, виявився місцевий житель. Його затримали. Він зізнався, що здійснив виклик через конфлікт з охоронцями.
Чоловіку повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 259 ККУ – завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян. За це передбачене покарання до шести років ув’язнення.
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