Чоловік "замінував" ТРЦ у Києві після зауваження від охорони - поліція

У Києві затримали чоловіка, який "замінував" ТРЦ після конфлікту з охороною, повідомили у ГУНП в Києві у понеділок, пише УНН.

Порушник перебував в неадекватному стані й чіплявся до відвідувачів, на що співробітники служби охорони закладу зробили йому зауваження. Обурившись, 32-річний місцевий житель вирішив помститися й зробив хибний виклик про замінування