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15 березня, 19:03 • 119099 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 177960 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

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"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 136206 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 115936 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107205 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

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Чоловік "замінував" ТРЦ у Києві після зауваження від охорони - поліція

Київ • УНН

 • 27973 перегляди

32-річний киянин повідомив про мінування торгового центру через конфлікт з охороною закладу. Правоохоронці швидко затримали зловмисника, йому загрожує до 6 років ув'язнення.

У Києві затримали чоловіка, який "замінував" ТРЦ після конфлікту з охороною, повідомили у ГУНП в Києві у понеділок, пише УНН.

Порушник перебував в неадекватному стані й чіплявся до відвідувачів, на що співробітники служби охорони закладу зробили йому зауваження. Обурившись, 32-річний місцевий житель вирішив помститися й зробив хибний виклик про замінування

- вказали у поліції.

Невідомий чоловік телефоном повідомив про мінування одного зі столичних ТРЦ. Поліція негайно передала інформацію відповідним службам, які ретельно обстежили будівлю та прилеглу територію, але жодних небезпечних предметів не виявили.

Правоохоронці швидко встановили особу псевдомінера.

Ним, як вказано, виявився місцевий житель. Його затримали. Він зізнався, що здійснив виклик через конфлікт з охоронцями.

Чоловіку повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 259 ККУ – завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян. За це передбачене покарання до шести років ув’язнення.

Бійка двох подруг сталася у київському ТРЦ: за справу взялася поліція03.02.25, 09:43 • 37483 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

КиївКримінал та НП
kyivКиїв

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