Бійка двох подруг сталася у київському ТРЦ: за справу взялася поліція
Київ • УНН
У торговому центрі Деснянського району Києва сталася бійка між 19-річною та 16-річною подругами. Поліція встановила учасниць, конфлікт владнано, але слідчі дії тривають.
У Києві у торговому центрі сталася бійка між 19-річною та 16-річною подругами, поліція встановила учасниць, конфлікт владнано, але слідчі дії тривають, повідомили у ГУНП в Києві у понеділок у соцмережах, пише УНН.
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Повідомляється, що бійка сталася в одному з торгово-розважальних центрів Деснянського району столиці. Поліцейські встановили учасників.
Учасниці події – дві подруги 19-ти та 16-ти років, які тривалий час товаришують та проводять вільний час в одній компанії. Їх разом з батьками було запрошено до управління поліції
Під час спілкування з правоохоронцями останні повідомили, що "конфлікт між собою вже владнали", й мати неповнолітньої та безпосередньо сама неповнолітня від написання заяви відмовилися.
Водночас поліцейські продовжують слідчі дії у кримінальному провадженні, розпочатому за ч. 2 ст. 296 КК України.
Правоохоронці спілкують зі свідками та очевидцями, для роботи із неповнолітніми залучені соціальні служби та адміністрації навчальних закладів.
У центрі Києва сталася бійка: що відомо08.01.25, 22:38 • 58351 перегляд