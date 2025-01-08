У центрі Києва сталася бійка: що відомо
Київ • УНН
На вулиці Печерського району Києва сталася бійка між двома чоловіками, один з яких мав пневматичний пістолет. Поліція оперативно затримала обох учасників конфлікту та встановлює обставини інциденту.
У Києві поліцейські затримали молодиків, які влаштували бійку на центральній вулиці міста. Про це повідомляє Поліція Києва у Telegram, передає УНН.
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Зазначається, що повідомлення про те, що на вулиці у Печерському району відбувається бійка за участі двох чоловіків надійшло до поліції сьогодні ввечері, 8 січня.
Негайно на місце події було спрямовано екіпаж патрульної полії та слідчо-оперативну групу районного управління поліції
Як з'ясували правоохоронці, у одного з чоловіків був при собі пневматичний пістолет.
Відтак, на місці інциденту поліцейські затримали обох учасників події.
"Наразі поліцейські продовжують працювати на місці події, встановлюються усі обставини конфлікту", - додали у відомстві.
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