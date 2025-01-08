У центрі Києва сталася бійка: що відомо

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На вулиці Печерського району Києва сталася бійка між двома чоловіками, один з яких мав пневматичний пістолет. Поліція оперативно затримала обох учасників конфлікту та встановлює обставини інциденту.

У Києві поліцейські затримали молодиків, які влаштували бійку на центральній вулиці міста. Про це повідомляє Поліція Києва у Telegram, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що повідомлення про те, що на вулиці у Печерському району відбувається бійка за участі двох чоловіків надійшло до поліції сьогодні ввечері, 8 січня. 

Негайно на місце події було спрямовано екіпаж патрульної полії та слідчо-оперативну групу районного управління поліції 

- йдеться у дописі.

Як з'ясували правоохоронці, у одного з чоловіків був при собі пневматичний пістолет.

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Відтак, на місці інциденту поліцейські затримали обох учасників події.

"Наразі поліцейські продовжують працювати на місці події, встановлюються усі обставини конфлікту", - додали у відомстві.

Нагадаємо

У Дніпровському районі Києва чоловік заманив 8-місячну собаку до квартири, де знущався над нею, а потім викинув з вікна. Підозрюваний, який раніше вже вбивав тварин, наразі перебуває під вартою.

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

КиївКримінал та НП
kyivКиїв

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