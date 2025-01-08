В центре Киева произошла драка: что известно
Киев • УНН
На улице Печерского района Киева произошла драка между двумя мужчинами, один из которых имел пневматический пистолет. Полиция оперативно задержала обоих участников конфликта и устанавливает обстоятельства инцидента.
В Киеве полицейские задержали молодых людей, которые устроили драку на центральной улице города. Об этом сообщает Полиция Киева в Telegram, передает УНН.
Детали
Отмечается, что сообщение о том, что на улице в Печерском районе происходит драка с участием двух мужчин поступило в полицию сегодня вечером, 8 января.
Немедленно на место происшествия был направлен экипаж патрульной полиции и следственно-оперативная группа районного управления полиции
Как выяснили правоохранители, у одного из мужчин был при себе пневматический пистолет.
Следовательно, на месте инцидента полицейские задержали обоих участников происшествия.
"Сейчас полицейские продолжают работать на месте происшествия, устанавливаются все обстоятельства конфликта", - добавили в ведомстве.
Напомним
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