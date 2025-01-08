Добив ногою на очах у дитини: зоозахисники розповіли всі деталі про столичного вбивцю тварин

У Дніпровському районі Києва 6 січня чоловік у стані наркотичного сп'яніння заманив до своєї квартири 8-місячну собаку. Він знущався над твариною, а потім викинув її з п'ятого поверху і добив ногою на очах у дитини. Про це йдеться на Instagram-сторінці благодійного об'єднання захисту тварин "Плюшка", передає УНН.

Подія трапилась на вулиці Алматинській, 52, а вбивцею виявився Олександр Максименко, який, як стверджує його жінка, неодноразово вбивав тварин.

Деталі

Чоловік спочатку заманив собаку на ім'я Мілка у свою квартиру, де, ймовірно, жорстоко знущався над твариною. О 8-й ранку він викинув її з п'ятого поверху, а потім спустився й добив собаку ногою, тримаючи при цьому на руках дитину.

Мілка померла від численних травм, включаючи розрив печінки і переломи. Все це було зафіксовано камерою спостереження в під'їзді. Відео не підлягає публікації через жорстокість.

Собакою піклувалася волонтерка Наталія Чорновіл, яка неодноразово годувала та шукала родину для тварини.

Поліція вже відкрила кримінальне провадження за фактом жорстокого поводження з твариною. Підозрюваний наразі перебуває під вартою. Враховуючи, що це не перший випадок вбивства тварини від його рук, суспільство вимагає справедливого покарання для Максименка, зокрема, позбавлення волі без іспитового терміну.

Про що повідомляла поліція раніше?

Поліцейські отримали виклик про сімейний конфлікт у Дніпровському районі. На місці з'ясувалося, що 31-річний місцевий житель, який вже був раніше судимий, посварився зі своєю співмешканкою і вирішив зігнати злість на беззахисній тварині. За такий вчинок йому загрожує до 8 років позбавлення волі.