Добил ногой на глазах у ребенка: зоозащитники рассказали все детали о столичном убийце животных

В Днепровском районе Киева 6 января мужчина в состоянии наркотического опьянения заманил в свою квартиру 8-месячную собаку. Он издевался над животным, а затем выбросил его с пятого этажа и добил ногой на глазах у ребенка. Об этом говорится на Instagram-странице благотворительного объединения защиты животных "Плюшка", передает УНН.

Происшествие случилось на улице Алматинской, 52, а убийцей оказался Александр Максименко, который, как утверждает его жена, неоднократно убивал животных.

Детали

Мужчина сначала заманил собаку по имени Милка в свою квартиру, где, вероятно, жестоко издевался над животным. В 8 утра он выбросил ее с пятого этажа, а затем спустился и добил собаку ногой, держа при этом на руках ребенка.

Милка умерла от многочисленных травм, включая разрыв печени и переломы. Все это было зафиксировано камерой наблюдения в подъезде. Видео не подлежит публикации из-за жестокости.

О собаке заботилась волонтер Наталья Черновол, которая неоднократно кормила и искала семью для животного.

Полиция уже открыла уголовное производство по факту жестокого обращения с животным. Подозреваемый сейчас находится под стражей. Учитывая, что это не первый случай убийства животного от его рук, общество требует справедливого наказания для Максименко, в частности, лишения свободы без испытательного срока.

О чем сообщала полиция ранее?

Полицейские получили вызов о семейном конфликте в Днепровском районе. На месте выяснилось, что 31-летний местный житель, который уже был ранее судим, поссорился со своей сожительницей и решил выместить злость на беззащитном животном. За такой поступок ему грозит до 8 лет лишения свободы.