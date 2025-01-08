Добил ногой на глазах у ребенка: зоозащитники рассказали все детали о столичном убийце животных

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В Днепровском районе Киева мужчина заманил 8-месячную собаку в квартиру, где издевался над ней, а затем выбросил из окна. Подозреваемый, который ранее уже убивал животных, сейчас находится под стражей.

В Днепровском районе Киева 6 января мужчина в состоянии наркотического опьянения заманил в свою квартиру 8-месячную собаку. Он издевался над животным, а затем выбросил его с пятого этажа и добил ногой на глазах у ребенка. Об этом говорится на Instagram-странице благотворительного объединения защиты животных "Плюшка", передает УНН

Происшествие случилось на улице Алматинской, 52, а убийцей оказался Александр Максименко, который, как утверждает его жена, неоднократно убивал животных.

Детали

Мужчина сначала заманил собаку по имени Милка в свою квартиру, где, вероятно, жестоко издевался над животным. В 8 утра он выбросил ее с пятого этажа, а затем спустился и добил собаку ногой, держа при этом на руках ребенка.

Милка умерла от многочисленных травм, включая разрыв печени и переломы. Все это было зафиксировано камерой наблюдения в подъезде. Видео не подлежит публикации из-за жестокости.

О собаке заботилась волонтер Наталья Черновол, которая неоднократно кормила и искала семью для животного.

Полиция уже открыла уголовное производство по факту жестокого обращения с животным. Подозреваемый сейчас находится под стражей. Учитывая, что это не первый случай убийства животного от его рук, общество требует справедливого наказания для Максименко, в частности, лишения свободы без испытательного срока.

О чем сообщала полиция ранее?

Полицейские получили вызов о семейном конфликте в Днепровском районе. На месте выяснилось, что 31-летний местный житель, который уже был ранее судим, поссорился со своей сожительницей и решил выместить злость на беззащитном животном. За такой поступок ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

Криминал и ЧП
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