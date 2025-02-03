Драка двух подруг произошла в киевском ТРЦ: за дело взялась полиция

В Киеве в торговом центре произошла драка между 19-летней и 16-летней подругами, полиция установила участниц, конфликт улажен, но следственные действия продолжаются, сообщили в ГУНП в Киеве в понедельник в соцсетях, пишет УНН.

Детали

Сообщается, что драка произошла в одном из торгово-развлекательных центров Деснянского района столицы. Полицейские установили участников.

Участницы события - две подруги 19-ти и 16-ти лет, которые длительное время дружат и проводят свободное время в одной компании. Их вместе с родителями были приглашены в управление полиции - сообщили в полиции.

Во время общения с правоохранителями последние сообщили, что "конфликт между собой уже уладили", и мать несовершеннолетней и непосредственно сама несовершеннолетняя от написания заявления отказались.

В то же время полицейские продолжают следственные действия в уголовном производстве, начатом по ч. 2 ст. 296 УК Украины.

Правоохранители общаются со свидетелями и очевидцами, для работы с несовершеннолетними привлечены социальные службы и администрации учебных заведений.

В центре Киева произошла драка: что известно