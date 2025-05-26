На Одещині жінка повідомила про мінування ТЦК, щоб уникнути мобілізації родича
Київ • УНН
Жителька Одеської області повідомила про підготовку вибуху в ТЦК, намагаючись перешкодити мобілізації родича. Їй загрожує до восьми років позбавлення волі.
Жителька Одеської області зателефонувала до поліції з неправдивим повідомленням про підготовку вибуху в ТЦК. Жінка намагалася таким чином перешкодити мобілізації свого родича, передає УНН з посиланням на Головне управління Нацполіції в Одеській області.
Деталі
Як зазначено у повідомленні, правоохоронці оперативно прибули до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК), однак вибухових пристроїв не виявили.
Згодом було встановлено, що дзвінок здійснила мешканка Білгород-Дністровського району Одеської області.
Особу заявниці про фейкове мінування встановили того ж дня. Нею виявилася 50-річна жителька Татарбунарської територіальної громади.
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Слідство з’ясувало, що жінка вдалася до такого вчинку, аби перешкодити призову свого родича до лав Збройних сил України.
Зловмисниці повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 259 Кримінального кодексу України, що передбачає до восьми років позбавлення волі.
Ми зібрали достатньо доказів та повідомили фігурантці про підозру. Йдеться про завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху щодо об’єкта, який забезпечує діяльність органів державної влади. Це тяжкий злочин, що карається до восьми років ув’язнення
Додамо
Згідно з ч. 2 ст. 259 Кримінального кодексу України, завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху, якщо об’єктами повідомлення стали будівлі, що забезпечують діяльність органів державної влади, карається позбавленням волі на строк від 4 до 8 років.
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