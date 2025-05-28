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Только 1% негатива: Сухопутные войска рассказали, что большинство нареканий на ТЦК - манипуляции

Киев • УНН

 • 160 просмотра

Увеличилось количество видео с противостоянием ТЦК, но это часто фейки. Саранцев заявил, что это часть инфовойны, и призвал не терять бдительность в отношении реального врага.

Только 1% негатива: Сухопутные войска рассказали, что большинство нареканий на ТЦК - манипуляции

В последнее время увеличилось количество видео, содержащих побуждение и поощрение к противостоянию ТЦК и полиции. Однако речь идет именно об увеличении количества видео, а не реальных инцидентов. Все чаще используют фейковые видеоматериалы, устаревшие видео и другие "деструктивные вещи", которые в целом плохо влияют на оборонную защиту страны. Об этом в эфире телемарафона сообщил Виталий Саранцев, спикер командования Сухопутных войск, передает УНН.

Детали                                            

Это стало основной причиной того, что вчера Сухопутные войска выложили сообщение с напоминанием о наказании за препятствование работе ТЦК лишением свободы от 5 до 8 лет.

По словам Саранцева, эта тенденция связана с тем, что люди потеряли чувство того, где "на самом деле враг" и ищут его внутри страны.

Свое нежелание приобщиться к Силам обороны они оправдывают, находят для себя внутреннее оправдание и пытаются его реализовать в противостоянии ТЦК

- подчеркнул он.

Саранцев отметил, что мобилизация никогда не воспринималась населением с восторгом, однако это необходимый процесс в условиях войны. В то же время он добавил, что большое количество украинцев "неправильно понимают вопрос мобилизации" и такая же часть – "очень быстро забыли российскую оккупацию, и российских мародеров, которые грабили и убивали наших людей на оккупированных территориях".

Также Саранцев подчеркнул, что на временно оккупированных территориях российские вооруженные силы уже мобилизовали несколько десятков тысяч украинцев и отправляют их на войну против своих соотечественников.

В ответ на то, что иногда на видео действительно попадают не совсем достойные поступки военнослужащих, Саранцев ответил, что ТЦК работает над тем, чтобы сделать свою работу более прозрачной.

Уже был проведен ряд мероприятий, принят ряд решений, в том числе и непопулярных кадровых решений. Также были разработаны правила диалога и поведения военнослужащих ТЦК СП при осуществлении мероприятий мобилизации. Это такой учебник для каждого руководителя ТЦК, который будет инструктировать своих подчиненных

 - заверил он.

Спикер подчеркнул, что надеется, что таким образом удастся уменьшить то количество негатива, которое сейчас окружает деятельность ТЦК и СП. Также он добавил, что мониторинговая группа сейчас работает круглосуточно и в общем итоге за последние полгода количество "негатива" не превышает 1% от общего количества мобилизованных.

Мы проследили количество негативных сообщений о ТЦК и СП и скажу вам откровенно, что процент этого негатива, все сообщения в соцсетях, телеграммах и так далее, он не превышает даже 1% от количества мобилизованных за этот период. Очень много материала видеоконтента искусственно сфабриковано или устарело, но подается как то, что произошло недавно

- пояснил он.

Также, по словам Саранцева, контент тиражируется на несколько областей: в первый день видео выкладывается как будто события из Днепра, во второй – появляется в Ровенских пабликах, далее – в Черкасских и т.д., что выглядит как информационная спецоперация.

Нападение на военных ТЦК в Черкассах: задержана группа подозреваемых27.05.25, 13:41 • 2406 просмотров

Алена Уткина

Алена Уткина

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