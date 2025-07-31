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Повістка на відправлення до війська може відправлятися поштою - рішення Кабміну

Київ • УНН

 • 18 перегляди

Кабінет міністрів змінив порядок призову, дозволивши надсилати "бойові" повістки поштою рекомендованим листом. Відмова від отримання або неявка тягне за собою кримінальну відповідальність.

Повістка на відправлення до війська може відправлятися поштою - рішення Кабміну

Кабінет міністрів вніс зміни до порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період, за якими повістки щодо призову та відправки на військову службу можуть відправлятися поштою. Про це йдеться в постанові уряду №916, передає УНН.

Деталі

Як вказується в постанові, на основі результатів проведення медичного огляду та професійно-психологічного відбору (у разі потреби) резервістам та військовозобов’язаним, які підлягають під мобілізацію повістка щодо призову та відправки на військову службу вручається під особистий підпис або надсилається ТЦК та СП рекомендованим листом з описом вкладення та повідомленням про вручення з повідомленням про вручення на адресу їх місця проживання.

В порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період вказується, що у разі відмови резервіста або військовозобов’язаного від отримання такої повістки або неприбуття для відправлення до військової частини, вони несуть відповідальність відповідно до Кримінального кодексу.

Нагадаємо

Більшість українців свідомо реагують і приходять до ТЦК після отримання повістки. Попри скандальні випадки, які активно підсвічує ворог, мобілізація залишається критично важливим елементом оборони.

Павло Башинський

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