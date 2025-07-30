Шмигаль: мобілізація на 90% відбувається абсолютно нормально
Київ • УНН
Міністр оборони України Денис Шмигаль заявив, що мобілізація відбувається за планом, більшість українців свідомо реагують на повістки. Для підвищення довіри до роботи ТЦК планується впровадження боді-камер.
Більшість українців свідомо реагують і приходять до ТЦК після отримання повістки. Попри скандальні випадки, які активно підсвічує ворог, мобілізація залишається критично важливим елементом оборони. Про це міністр оборони України Денис Шмигаль повідомив інтерв'ю BBC News Україна, передає УНН.
Станом на сьогодні мобілізація триває за планом. Це правда. Також дуже важливо розуміти, що мобілізація на 90% відбувається абсолютно нормально - люди, отримуючи повістки, приходять служити. Їх не хапають, їх не тягнуть. Вони, отримавши документ, приходять в ТЦК, оформляються і їдуть в навчальні центри. І я вдячний тим нашим захисникам і захисницям, які реагують свідомо на отримання документа по мобілізації. Це дуже почесно. І навіть прикро, що ми часто на це не звертаємо уваги. Завжди ми бачимо в медіа той невеликий, скандальний відсоток. І це грає проти нас. Проти України, проти українського суспільства, проти нашої незалежності та національної безпеки, що мобілізація – це оці 5-10% скандалу. А насправді мобілізація на 90% – це свідоме рішення українців.
У відповідь на критику щодо роботи ТЦК та застосування сили, міністр заявив, що поодинокі випадки не відображають реальної ситуації.
Порахуйте, скільки таких кадрів у соцмережах і співставте з масштабами мобілізації. Кожен такий випадок розглядається, але без ТЦК ми б цю війну вже програли. Там працюють люди, які пройшли поле бою, які розуміють, що їхнім побратимам потрібна ротація, лікування
За словами Шмигаля, для підвищення довіри до роботи ТЦК планується впровадження боді-камер, як у поліції. Президент уже надав відповідне доручення. Але іншої альтернативи мобілізації немає і не було історично.
Також він нагадав, що Україна сама фінансує значну частину війни: приблизно $50 мільярдів на рік ідуть на утримання війська. Загалом, щоб тримати оборону на рівних з росією, яка витрачає понад $120 мільярдів на війну, Україна потребує додаткової допомоги від партнерів — близько $60 мільярдів щороку.
У комітеті з нацбезпеки озвучили, скільки людей мобілізовуються щомісяця21.07.25, 15:17 • 5409 переглядiв