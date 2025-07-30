Шмигаль: мобілізація на 90% відбувається абсолютно нормально

Більшість українців свідомо реагують і приходять до ТЦК після отримання повістки. Попри скандальні випадки, які активно підсвічує ворог, мобілізація залишається критично важливим елементом оборони. Про це міністр оборони України Денис Шмигаль повідомив інтерв'ю BBC News Україна, передає УНН.

Станом на сьогодні мобілізація триває за планом. Це правда. Також дуже важливо розуміти, що мобілізація на 90% відбувається абсолютно нормально - люди, отримуючи повістки, приходять служити. Їх не хапають, їх не тягнуть. Вони, отримавши документ, приходять в ТЦК, оформляються і їдуть в навчальні центри. І я вдячний тим нашим захисникам і захисницям, які реагують свідомо на отримання документа по мобілізації. Це дуже почесно. І навіть прикро, що ми часто на це не звертаємо уваги. Завжди ми бачимо в медіа той невеликий, скандальний відсоток. І це грає проти нас. Проти України, проти українського суспільства, проти нашої незалежності та національної безпеки, що мобілізація – це оці 5-10% скандалу. А насправді мобілізація на 90% – це свідоме рішення українців.