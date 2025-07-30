Шмигаль: мобілізація на 90% відбувається абсолютно нормально

$41.790.01
48.220.47
ukenru
Ексклюзив
15:21 • 4514 перегляди
Авіація – константа української мрії: Роман Мілешко про виклики та перспективи стратегічної галузі в умовах війни
Ексклюзив
15:01 • 8514 перегляди
Дитячі мрії та потреби відбудови України не збігаються: Катерина Осадча розповіла, як українські випускники обирають майбутні професіїPhoto
Ексклюзив
13:30 • 15193 перегляди
Фармацевтичні гіганти збільшують рекламні бюджети: чому це шкодить українцям?
12:06 • 34367 перегляди
Потужний землетрус біля камчатки спричинив загрозу цунамі в десятках країнPhotoVideo
Ексклюзив
10:44 • 47731 перегляди
Речник ОСУВ "Хортиця" відповів, чи Покровськ в оточенні росіян
30 липня, 09:50 • 41241 перегляди
ПриватБанк виграв суд у Лондоні проти Коломойського і Боголюбова
30 липня, 09:57 • 50909 перегляди
"Контракт 18-24" запускають для операторів дронів на два роки: деталі
30 липня, 09:53 • 92336 перегляди
Успенський піст 2025: які правила харчування та заборони
30 липня, 06:09 • 46758 перегляди
Голова АРМА Дума написала заяву про звільнення
29 липня, 20:14 • 65725 перегляди
рф завдала ракетного удару по навчальному підрозділу ЗСУ: троє загиблих, 18 поранених
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+19°
1м/с
98%
745мм
Популярнi новини
Трамп "серйозно розглядає" можливість помилування репера "Diddy" перед винесенням вироку - ЗМІ30 липня, 07:04 • 91669 перегляди
Авіація без підтримки не злітає: світові приклади й урок для України30 липня, 08:11 • 141073 перегляди
Як зв’язатися з мобільними операторами України: повний гайд30 липня, 10:22 • 86795 перегляди
росія планує здійснити безпрецедентне втручання у президентські вибори в Молдові - Санду11:18 • 71013 перегляди
Мільйонер з кримінальним провадженням. Стало відомо, скільки заробив у липні головний юрист НБУPhoto12:32 • 42989 перегляди
Публікації
Авіація – константа української мрії: Роман Мілешко про виклики та перспективи стратегічної галузі в умовах війни
Ексклюзив
15:21 • 4510 перегляди
Дитячі мрії та потреби відбудови України не збігаються: Катерина Осадча розповіла, як українські випускники обирають майбутні професіїPhoto
Ексклюзив
15:01 • 8500 перегляди
Репутаційна безвідповідальність: обвинувачений у хабарництві нардеп Кузьміних підриває імідж України14:00 • 18767 перегляди
Мільйонер з кримінальним провадженням. Стало відомо, скільки заробив у липні головний юрист НБУPhoto12:32 • 43884 перегляди
Як зв’язатися з мобільними операторами України: повний гайд30 липня, 10:22 • 87730 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Юлія Свириденко
Дональд Трамп
Руслан Кравченко
Беньямін Нетаньягу
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Канада
Житомирська область
Київська область
Реклама
УНН Lite
Тарон Еджертон про роль Джеймса Бонда: "Не думаю, що я хороший вибір"13:21 • 18522 перегляди
Трамп "серйозно розглядає" можливість помилування репера "Diddy" перед винесенням вироку - ЗМІ30 липня, 07:04 • 92430 перегляди
Едді Мерфі підтвердив участь у спінофі "Шрека", присвяченому Віслюку: що відомо28 липня, 12:41 • 175796 перегляди
П'ять неймовірних прем’єр серпня: що подивитисьVideo27 липня, 14:42 • 225248 перегляди
Світові запаси матча вичерпуються на тлі трендів у соцмережах та неврожаю - BBC26 липня, 13:43 • 158557 перегляди
Актуальне
Ан-178
Мі-24
Мі-8
Truth Social
Dassault Mirage 2000

Шмигаль: мобілізація на 90% відбувається абсолютно нормально

Київ • УНН

 • 58 перегляди

Міністр оборони України Денис Шмигаль заявив, що мобілізація відбувається за планом, більшість українців свідомо реагують на повістки. Для підвищення довіри до роботи ТЦК планується впровадження боді-камер.

Шмигаль: мобілізація на 90% відбувається абсолютно нормально

Більшість українців свідомо реагують і приходять до ТЦК після отримання повістки. Попри скандальні випадки, які активно підсвічує ворог, мобілізація залишається критично важливим елементом оборони. Про це міністр оборони України Денис Шмигаль повідомив інтерв'ю BBC News Україна, передає УНН.

Станом на сьогодні мобілізація триває за планом. Це правда. Також дуже важливо розуміти, що мобілізація на 90% відбувається абсолютно нормально - люди, отримуючи повістки, приходять служити. Їх не хапають, їх не тягнуть. Вони, отримавши документ, приходять в ТЦК, оформляються і їдуть в навчальні центри. І я вдячний тим нашим захисникам і захисницям, які реагують свідомо на отримання документа по мобілізації. Це дуже почесно. І навіть прикро, що ми часто на це не звертаємо уваги. Завжди ми бачимо в медіа той невеликий, скандальний відсоток. І це грає проти нас. Проти України, проти українського суспільства, проти нашої незалежності та національної безпеки, що мобілізація – це оці 5-10% скандалу. А насправді мобілізація на 90% – це свідоме рішення українців.

- наголосив Шмигаль.

У відповідь на критику щодо роботи ТЦК та застосування сили, міністр заявив, що поодинокі випадки не відображають реальної ситуації.

Порахуйте, скільки таких кадрів у соцмережах і співставте з масштабами мобілізації. Кожен такий випадок розглядається, але без ТЦК ми б цю війну вже програли. Там працюють люди, які пройшли поле бою, які розуміють, що їхнім побратимам потрібна ротація, лікування 

- наголосив він.

За словами Шмигаля, для підвищення довіри до роботи ТЦК планується впровадження боді-камер, як у поліції. Президент уже надав відповідне доручення. Але іншої альтернативи мобілізації немає і не було історично.

Також він нагадав, що Україна сама фінансує значну частину війни: приблизно $50 мільярдів на рік ідуть на утримання війська. Загалом, щоб тримати оборону на рівних з росією, яка витрачає понад $120 мільярдів на війну, Україна потребує додаткової допомоги від партнерів — близько $60 мільярдів щороку.

У комітеті з нацбезпеки озвучили, скільки людей мобілізовуються щомісяця21.07.25, 15:17 • 5409 переглядiв

Лілія Подоляк

ВійнаПолітика
Україна
Денис Шмигаль