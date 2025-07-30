Шмыгаль: мобилизация на 90% проходит абсолютно нормально

Большинство украинцев сознательно реагируют и приходят в ТЦК после получения повестки. Несмотря на скандальные случаи, которые активно подсвечивает враг, мобилизация остается критически важным элементом обороны. Об этом министр обороны Украины Денис Шмыгаль сообщил в интервью BBC News Украина, передает УНН.

По состоянию на сегодня мобилизация идет по плану. Это правда. Также очень важно понимать, что мобилизация на 90% происходит абсолютно нормально - люди, получая повестки, приходят служить. Их не хватают, их не тащат. Они, получив документ, приходят в ТЦК, оформляются и едут в учебные центры. И я благодарен тем нашим защитникам и защитницам, которые реагируют сознательно на получение документа по мобилизации. Это очень почетно. И даже обидно, что мы часто на это не обращаем внимания. Всегда мы видим в медиа тот небольшой, скандальный процент. И это играет против нас. Против Украины, против украинского общества, против нашей независимости и национальной безопасности, что мобилизация – это эти 5-10% скандала. А на самом деле мобилизация на 90% – это сознательное решение украинцев.