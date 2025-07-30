Шмыгаль: мобилизация на 90% проходит абсолютно нормально
Киев • УНН
Министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявил, что мобилизация проходит по плану, большинство украинцев сознательно реагируют на повестки. Для повышения доверия к работе ТЦК планируется внедрение боди-камер.
Большинство украинцев сознательно реагируют и приходят в ТЦК после получения повестки. Несмотря на скандальные случаи, которые активно подсвечивает враг, мобилизация остается критически важным элементом обороны. Об этом министр обороны Украины Денис Шмыгаль сообщил в интервью BBC News Украина, передает УНН.
По состоянию на сегодня мобилизация идет по плану. Это правда. Также очень важно понимать, что мобилизация на 90% происходит абсолютно нормально - люди, получая повестки, приходят служить. Их не хватают, их не тащат. Они, получив документ, приходят в ТЦК, оформляются и едут в учебные центры. И я благодарен тем нашим защитникам и защитницам, которые реагируют сознательно на получение документа по мобилизации. Это очень почетно. И даже обидно, что мы часто на это не обращаем внимания. Всегда мы видим в медиа тот небольшой, скандальный процент. И это играет против нас. Против Украины, против украинского общества, против нашей независимости и национальной безопасности, что мобилизация – это эти 5-10% скандала. А на самом деле мобилизация на 90% – это сознательное решение украинцев.
В ответ на критику относительно работы ТЦК и применения силы, министр заявил, что единичные случаи не отражают реальной ситуации.
Посчитайте, сколько таких кадров в соцсетях и сопоставьте с масштабами мобилизации. Каждый такой случай рассматривается, но без ТЦК мы бы эту войну уже проиграли. Там работают люди, которые прошли поле боя, которые понимают, что их побратимам нужна ротация, лечение
По словам Шмыгаля, для повышения доверия к работе ТЦК планируется внедрение боди-камер, как в полиции. Президент уже дал соответствующее поручение. Но другой альтернативы мобилизации нет и не было исторически.
Также он напомнил, что Украина сама финансирует значительную часть войны: примерно $50 миллиардов в год идут на содержание войска. В целом, чтобы держать оборону на равных с Россией, которая тратит более $120 миллиардов на войну, Украина нуждается в дополнительной помощи от партнеров — около $60 миллиардов ежегодно.
В комитете по нацбезопасности озвучили, сколько людей мобилизуются ежемесячно21.07.25, 15:17 • 5409 просмотров