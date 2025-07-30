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Шмыгаль: мобилизация на 90% проходит абсолютно нормально

Киев • УНН

 • 68 просмотра

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявил, что мобилизация проходит по плану, большинство украинцев сознательно реагируют на повестки. Для повышения доверия к работе ТЦК планируется внедрение боди-камер.

Шмыгаль: мобилизация на 90% проходит абсолютно нормально

Большинство украинцев сознательно реагируют и приходят в ТЦК после получения повестки. Несмотря на скандальные случаи, которые активно подсвечивает враг, мобилизация остается критически важным элементом обороны. Об этом министр обороны Украины Денис Шмыгаль сообщил в интервью BBC News Украина, передает УНН.

По состоянию на сегодня мобилизация идет по плану. Это правда. Также очень важно понимать, что мобилизация на 90% происходит абсолютно нормально - люди, получая повестки, приходят служить. Их не хватают, их не тащат. Они, получив документ, приходят в ТЦК, оформляются и едут в учебные центры. И я благодарен тем нашим защитникам и защитницам, которые реагируют сознательно на получение документа по мобилизации. Это очень почетно. И даже обидно, что мы часто на это не обращаем внимания. Всегда мы видим в медиа тот небольшой, скандальный процент. И это играет против нас. Против Украины, против украинского общества, против нашей независимости и национальной безопасности, что мобилизация – это эти 5-10% скандала. А на самом деле мобилизация на 90% – это сознательное решение украинцев.

- подчеркнул Шмыгаль.

В ответ на критику относительно работы ТЦК и применения силы, министр заявил, что единичные случаи не отражают реальной ситуации.

Посчитайте, сколько таких кадров в соцсетях и сопоставьте с масштабами мобилизации. Каждый такой случай рассматривается, но без ТЦК мы бы эту войну уже проиграли. Там работают люди, которые прошли поле боя, которые понимают, что их побратимам нужна ротация, лечение 

- подчеркнул он.

По словам Шмыгаля, для повышения доверия к работе ТЦК планируется внедрение боди-камер, как в полиции. Президент уже дал соответствующее поручение. Но другой альтернативы мобилизации нет и не было исторически.

Также он напомнил, что Украина сама финансирует значительную часть войны: примерно $50 миллиардов в год идут на содержание войска. В целом, чтобы держать оборону на равных с Россией, которая тратит более $120 миллиардов на войну, Украина нуждается в дополнительной помощи от партнеров — около $60 миллиардов ежегодно.

В комитете по нацбезопасности озвучили, сколько людей мобилизуются ежемесячно21.07.25, 15:17 • 5409 просмотров

Лилия Подоляк

Войнаполитика
Украина
Денис Шмыгаль