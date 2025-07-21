В комитете по нацбезопасности озвучили, сколько людей мобилизуются ежемесячно

На сегодня в Украине мобилизация проводится в соответствии с теми планами, которые имеет Генеральный штаб, Командование ВСУ. То есть мобилизуется до 30 тыс. человек ежемесячно. Об этом заявил нардеп, член комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский во время брифинга, передает УНН.

Детали

Я буду адресовать к словам Президента как Верховного Главнокомандующего. Он сказал, что на сегодня мы проводим мобилизацию в соответствии с теми планами, которые имеет Генеральный штаб, Командование ВСУ. То есть мобилизуется до 30 тыс. человек ежемесячно. Поэтому процессы идут. Достаточно интенсивно развиваются рекрутинговые сети. Рекрутинг существенно увеличивается в общей части тех граждан Украины, которые поступают на военную службу. Раньше это было до 5%, а сейчас там уже более 10% и оно постоянно увеличивается - рассказал Вениславский.

Вениславский отметил, что мобилизация происходит возможно не совсем так, как этого хотели бы ВСУ и граждане Украины.

Я думаю, что все эти механизмы, которые мы позволили внедрять через закон, они дают свой результат. Я думаю, что мобилизация происходит возможно не совсем так, как этого хотели бы ВСУ и граждане Украины, но в такой войне, которая длится 3,5 года ни одна страна современного мира за последние там почти 100 лет не находилась. Поэтому мы должны исходить из реалий. К большому сожалению не всегда все происходит как бы хотелось, но я думаю, что мы постепенно придем к той модели, которая будет удовлетворять и граждан, и военное командование - сказал Вениславский.

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Дополнение

Новоизбранный министр обороны Денис Шмыгаль заявлял, что в Украине мобилизация происходит по плану. Очень много людей сегодня приходят в ВСУ защищать Родину.

Президент Владимир Зеленский, комментируя конечные сроки службы военных, заявил, что защитники вернутся домой, когда Украина победит врага. Он добавил, что воины заслуживают качественных ротаций.