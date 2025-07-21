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В комитете по нацбезопасности озвучили, сколько людей мобилизуются ежемесячно

Киев • УНН

 • 912 просмотра

В Украине ежемесячно мобилизуют до 30 тысяч человек согласно планам Генштаба и Командования ВСУ. Нардеп Федор Вениславский отметил, что рекрутинг существенно увеличивается, превышая 10% от общего количества граждан, поступающих на военную службу.

В комитете по нацбезопасности озвучили, сколько людей мобилизуются ежемесячно

На сегодня в Украине мобилизация проводится в соответствии с теми планами, которые имеет Генеральный штаб, Командование ВСУ. То есть мобилизуется до 30 тыс. человек ежемесячно. Об этом заявил нардеп, член комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский во время брифинга, передает УНН.

Детали

Я буду адресовать к словам Президента как Верховного Главнокомандующего. Он сказал, что на сегодня мы проводим мобилизацию в соответствии с теми планами, которые имеет Генеральный штаб, Командование ВСУ. То есть мобилизуется до 30 тыс. человек ежемесячно. Поэтому процессы идут. Достаточно интенсивно развиваются рекрутинговые сети. Рекрутинг существенно увеличивается в общей части тех граждан Украины, которые поступают на военную службу. Раньше это было до 5%, а сейчас там уже более 10% и оно постоянно увеличивается

- рассказал Вениславский.

Вениславский отметил, что мобилизация происходит возможно не совсем так, как этого хотели бы ВСУ и граждане Украины.

Я думаю, что все эти механизмы, которые мы позволили внедрять через закон, они дают свой результат. Я думаю, что мобилизация происходит возможно не совсем так, как этого хотели бы ВСУ и граждане Украины, но в такой войне, которая длится 3,5 года ни одна страна современного мира за последние там почти 100 лет не находилась. Поэтому мы должны исходить из реалий. К большому сожалению не всегда все происходит как бы хотелось, но я думаю, что мы постепенно придем к той модели, которая будет удовлетворять и граждан, и военное командование

- сказал Вениславский.

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Дополнение

Новоизбранный министр обороны Денис Шмыгаль заявлял, что в Украине мобилизация происходит по плану. Очень много людей сегодня приходят в ВСУ защищать Родину.

Президент Владимир Зеленский, комментируя конечные сроки службы военных, заявил, что защитники вернутся домой, когда Украина победит врага. Он добавил, что воины заслуживают качественных ротаций.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ОбществоВойнаполитика
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Вооруженные силы Украины
Владимир Зеленский
Украина
Денис Шмыгаль
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