Мобілізація в Україні відбувається за планом – Шмигаль

В Україні мобілізація відбувається за планом. Дуже багато людей сьогодні приходять до ЗСУ захищати Батьківщину. Про це заявив Денис Шмигаль виступаючи у ВР перед призначенням на посаду міністра оборони, передає УНН.

Якісне управляння в армії, довіра до командирів та керівного складу наших ЗС – це пріоритет й основа того, що люди не будуть боятися йти в ЗСУ, й не буде потреби в силовому варіанті мобілізації, про який ми часом чуємо. Загалом ми чуємо про певні випадки, але мобілізація в Україні відбувається за планом, і дуже багато людей сьогодні приходять до ЗСУ захищати свою Батьківщину - заявив Шмигаль.

Він наголосив, що завдання Міністерства оборони – це зробити все, щоб люди були забезпечені, щоб система ЗСУ була орієнтована на українського воїна.

Доповнення

Президент Володимир Зеленський, коментуючи кінцеві терміни служби військових, заявив, що захисники повернуться додому, коли Україна переможе ворога. Він додав, що воїни заслуговують якісних ротацій.

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