Зеленський про терміни служби військових: повернуться додому, коли ми переможемо ворога

$41.810.01
48.520.28
ukenru
Рада призначила Свириденко новим прем’єр-міністром
08:49 • 874 перегляди
Рада призначила Свириденко новим прем’єр-міністром
04:00 • 145140 перегляди
11-ті роковини катастрофи рейсу MH17: що відомо про теракт рф
16 липня, 18:08 • 95116 перегляди
У ВР пояснили, що буде з Міністерством єдності
16 липня, 17:34 • 121361 перегляди
Галущенко - міністр юстиції, Гринчук - міністр енергетики, Улютін - міністр соцполітики: у "Слузі народу" назвали кандидатів на посади в уряді
16 липня, 17:16 • 108113 перегляди
Шмигаль стане міністром оборони, а Сметанін очолить “Укроборонпром” - Зеленський
Ексклюзив
16 липня, 14:51 • 90385 перегляди
"Це неадекватно": українці обурені державним фінансуванням депутата Кузьміних, підозрюваного у хабарництві
16 липня, 13:16 • 224815 перегляди
Дати чи не дати: які країни підтримали план Трампа про передачу зброї Україні, а які – відмовили чи вагаються
16 липня, 12:12 • 68504 перегляди
Рада звільнила Шмигаля з посади прем'єр-міністра
Ексклюзив
16 липня, 09:44 • 77791 перегляди
У Миколаєві чоловіка побили співробітники ТЦК: ДБР відкрило провадження
16 липня, 09:05 • 90605 перегляди
Зустріч країн-власників Patriot для координації допомоги Україні очікується наступного тижня - ЗМІ
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+21°
2.3м/с
74%
745мм
Популярнi новини
У Європі здійснили масштабну операцію проти мережі проросійських хакерів: подробиці16 липня, 22:55 • 80032 перегляди
"Неймовірні інновації": Келлог високо оцінив виробництво українських дронів17 липня, 01:16 • 75872 перегляди
Дрон влучив у багатоповерхівку в Воронежі, є постраждалі17 липня, 01:38 • 95019 перегляди
Сьогодні Рада почне "оновлення" уряду. Хто отримає посади?05:27 • 46458 перегляди
Модернізований, але заблокований: чому вертоліт для Повітряних Сил досі не на службі05:55 • 83177 перегляди
Публікації
Модернізований, але заблокований: чому вертоліт для Повітряних Сил досі не на службі05:55 • 83481 перегляди
11-ті роковини катастрофи рейсу MH17: що відомо про теракт рф04:00 • 145197 перегляди
Дати чи не дати: які країни підтримали план Трампа про передачу зброї Україні, а які – відмовили чи вагаються16 липня, 13:16 • 224859 перегляди
День хот-дога: добірка найсмачніших ідей для приготування16 липня, 11:57 • 169883 перегляди
Фольклористка, професорка і нова мовна омбудсменка: що відомо про Олену Івановську15 липня, 19:40 • 322017 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Шмигаль Денис Анатолійович
Андрій Єрмак
Кіт Келлог
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Білий дім
Нідерланди
Реклама
УНН Lite
"Гадаю, з цим я закінчила": Дженніфер Лопес більше не вірить у шлюб після чотирьох розлучень07:35 • 18221 перегляди
Крипто, домашній пес героя "Супермена", надихає багатьох глядачів фільму завести власного суперпесика16 липня, 09:55 • 156644 перегляди
Зірки "Носферату" повертаються: Аарон Тейлор-Джонсон і Лілі-Роуз Депп можуть знову зустрітися у новому фільмі16 липня, 07:38 • 178590 перегляди
Трамп привласнив собі оригінальний трофей Клубного чемпіонату світу, а “Челсі” отримає копію15 липня, 14:33 • 120266 перегляди
Азілія Бенкс звинуватила Конора Макгрегора у сексуальних домаганнях і оприлюднила інтимні фото бійця15 липня, 13:05 • 132709 перегляди
Актуальне
MIM-104 Patriot
Шахед-136
Tesla Model Y
Audi Q5
БМ-21 «Град»

Зеленський про терміни служби військових: повернуться додому, коли ми переможемо ворога

Київ • УНН

 • 1474 перегляди

Президент Володимир Зеленський заявив, що військові повернуться додому після перемоги України над ворогом. Він наголосив на необхідності якісних ротацій для воїнів.

Зеленський про терміни служби військових: повернуться додому, коли ми переможемо ворога

Президент Володимир Зеленський, коментуючи кінцеві терміни служби військових заявив, що вони повернуться додому, коли Україна переможе ворога. Він додав, що воїни заслуговують якісних ротацій. Про це Зеленський заявив під час представлення у ВР кандидатури Юлії Свириденко на посаду прем’єра, передає УНН.

Народний депутат Ярослав Желєзняк у Telegram опублікував відео на якому  Президент відповів на запитання Олексія Гончаренка щодо строків служби.

"Повернуться додому, коли ми переможемо ворога, а це путін. Ворогів всередині нашої країни немає й ви не ставайте на цей бік. Наші герої заслуговують якісних ротацій, коли такі як ви будете на фронті допомагати їм…", - сказав Зеленський.

Чи можлива наразі демобілізація: думка члена комітету ВР з нацбезпеки11.06.25, 10:00 • 106530 переглядiв

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВійнаПолітика
Telegram
Верховна Рада України
Володимир Зеленський
Україна
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9