Зеленський про терміни служби військових: повернуться додому, коли ми переможемо ворога

Президент Володимир Зеленський, коментуючи кінцеві терміни служби військових заявив, що вони повернуться додому, коли Україна переможе ворога. Він додав, що воїни заслуговують якісних ротацій. Про це Зеленський заявив під час представлення у ВР кандидатури Юлії Свириденко на посаду прем’єра, передає УНН.

Народний депутат Ярослав Желєзняк у Telegram опублікував відео на якому Президент відповів на запитання Олексія Гончаренка щодо строків служби.

"Повернуться додому, коли ми переможемо ворога, а це путін. Ворогів всередині нашої країни немає й ви не ставайте на цей бік. Наші герої заслуговують якісних ротацій, коли такі як ви будете на фронті допомагати їм…", - сказав Зеленський.

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