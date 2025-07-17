Зеленский о сроках службы военных: вернутся домой, когда мы победим врага

Президент Владимир Зеленский, комментируя конечные сроки службы военных, заявил, что они вернутся домой, когда Украина победит врага. Он добавил, что воины заслуживают качественных ротаций. Об этом Зеленский заявил во время представления в ВР кандидатуры Юлии Свириденко на должность премьера, передает УНН.

Народный депутат Ярослав Железняк в Telegram опубликовал видео, на котором Президент ответил на вопрос Алексея Гончаренко относительно сроков службы.

"Вернутся домой, когда мы победим врага, а это путин. Врагов внутри нашей страны нет, и вы не становитесь на эту сторону. Наши герои заслуживают качественных ротаций, когда такие как вы будете на фронте помогать им…", - сказал Зеленский.

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