$41.490.09
47.500.13
ukenru
"Цены не снизились": украинцы не увидели эффекта от запрета аптечного маркетинга - опрос (видео)
Эксклюзив
07:03 • 1488 просмотра

"Цены не снизились": украинцы не увидели эффекта от запрета аптечного маркетинга - опрос (видео)

Эксклюзив
07:00 • 4042 просмотра

Возможна ли сейчас демобилизация: мнение члена комитета ВР по нацбезопасности

Эксклюзив
06:29 • 11496 просмотра

Без подозрения и допроса: Зима до сих пор возглавляет юрдепартамент НБУ, несмотря на открытое уголовное дело

Эксклюзив
10 июня, 17:49 • 23469 просмотра

"Серое" поглощение: YABLUKA могут приобрести “Цитрус” - рынок в шоке

10 июня, 17:12 • 53715 просмотра

США сократят финансирование военной помощи Украине в оборонном бюджете на 2026 год - Гегсет

10 июня, 16:42 • 46188 просмотра

Зеленский ввел санкции против "Артека" и 58 человек за депортацию украинских детей

10 июня, 14:41 • 52181 просмотра

Что войдет в 18-й пакет санкций ЕС против россии: полный перечень

Эксклюзив
10 июня, 13:58 • 61997 просмотра

Пойдет ли НАПК по следу аптек Кузьминых? Оснований для проведения проверки сейчас более чем достаточно

Эксклюзив
10 июня, 13:21 • 50200 просмотра

россия скупает советские двигатели по миру, чтобы оставить Украину без возможности ремонтировать самолеты - военный эксперт

10 июня, 13:16 • 45924 просмотра

ЕС предложил 18-й пакет санкций против рф: в фокусе - потолок цен на нефть рф в $45, "теневой флот" и банки

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+19°
1м/с
67%
750мм
Популярные новости

Удар по Харькову: количество жертв и раненых возросло, среди пострадавших - дети

10 июня, 23:13 • 12610 просмотра

В Ирпене администратора ресторана наказали за российскую музыку

10 июня, 23:45 • 14576 просмотра

Грета Тунберг обвинила Израиль в похищении ее в международных водах и ответила на критику Трампа

11 июня, 00:43 • 10876 просмотра

В Сумах вандалы повредили Аллею Славы, изобразив символ "Z" на баннере

01:47 • 16309 просмотра

НАТО стремится включить средства для Украины в новый целевой показатель расходов - Bloomberg

06:12 • 6222 просмотра
публикации

Без подозрения и допроса: Зима до сих пор возглавляет юрдепартамент НБУ, несмотря на открытое уголовное дело
Эксклюзив

06:29 • 11496 просмотра

Как спланировать летние каникулы для ребенка во время войны: советы психолога
Эксклюзив

9 июня, 12:50 • 263041 просмотра

Тень над финансами: почему новый закон о факторинге бьет по доверию к банковской системе

9 июня, 09:47 • 250690 просмотра

"Контракт 18-24": сколько бригад уже присоединились и сколько длится подготовка новых бойцов

9 июня, 08:00 • 241302 просмотра

Как защитить волосы летом: советы трихолога
Эксклюзив

9 июня, 05:45 • 250814 просмотра
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Гэвин Ньюсом

Пит Хегсетх

Андрій Єрмак

Актуальные места

Украина

Киев

Соединённые Штаты

Стамбул

Харьков

Реклама
УНН Lite

Над Украиной взошла "Клубничная Луна": пользователи в соцсетях делятся фото

10 июня, 20:02 • 17006 просмотра

Теперь Ye Ye: Канье Уэст во второй раз сменил имя

10 июня, 17:29 • 28343 просмотра

Двое участников группы BTS уволились с военной службы: готовят новые песни и обещают вернуться на сцену "как можно скорее"

10 июня, 13:35 • 56233 просмотра

Редкое шоу в небе 11 июня: "Клубничная Луна" будет в самой низкой точке за много лет

10 июня, 12:39 • 39846 просмотра

В Польше жители многоквартирного дома вывесили объявление с просьбой не заниматься громко любовью

10 июня, 11:04 • 75795 просмотра
Актуальное

Северный поток — 2

Шахед-136

Беспилотный летательный аппарат

Хранитель

Ми-24

Возможна ли сейчас демобилизация: мнение члена комитета ВР по нацбезопасности

Киев • УНН

 • 3704 просмотра

Народный депутат Вениславский заявил, что пока нет оснований говорить о демобилизации из-за сложной ситуации на фронте. ВР работает над дополнительными отпусками для военных.

Возможна ли сейчас демобилизация: мнение члена комитета ВР по нацбезопасности

Из-за ситуации на фронте сейчас говорить о демобилизации, увольнении в больших количествах военнослужащих нет основания. Такое мнение высказал журналисту УНН народный депутат, член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

Вопрос демобилизации в Украине

"Народные депутаты не решают вопрос демобилизации. Если мы будем видеть, что есть инициатива от Министерства обороны или Генерального штаба, от командования Вооруженных сил, тогда мы соответствующие законодательные инициативы можем рассматривать, принимать. - пояснил Вениславский. - Мы не можем без оглядки на реальную ситуацию на фронте принимать какие-либо решения. Поэтому на сегодня, на мой субъективный взгляд ситуация такова, что о демобилизации, увольнении в больших количествах военнослужащих, точно говорить нет основания".

Инициатива по введению дополнительных и обязательных отпусков для военных

Вениславский в феврале этого года заявлял, что комитет ВР работает над возможностью введения дополнительных и обязательных отпусков для военных.

На вопрос, какая сейчас ситуация с работой над введением для военных обязательных отпусков и предусмотрением дополнительных, Вениславский ответил: "Мы соответствующие законопроекты постоянно рассматриваем, какие-то принимаем, какие-то в процессе".

"Поэтому в комплексе, этот вопрос решаем. Бесспорно, мы не можем принимать законы, которые очевидно ослабят нашу обороноспособность, поэтому все координируем с Генеральным штабом, с Главнокомандующим ВСУ для того, чтобы исключить какие-либо негативные последствия", - сказал нардеп.

Вениславский отметил, что сейчас он не может сказать, что вот на выходе какой-то закон.

"Работаем над этим", - добавил нардеп.

Если завтра половина армии пойдет домой - путин нас убьет всех: Зеленский о демобилизации27.01.25, 21:04 • 52163 просмотра

Когда возможна демобилизация и что с законопроектом

В марте этого года заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития и цифровизации Екатерина Черногоренко заявляла, что Минобороны вместе с Генштабом проводит работу по подготовке законопроекта о демобилизации.

В январе тогдашний первый заместитель министра обороны Иван Гаврилюк заявлял, что законопроект о демобилизации готов к передаче в Верховную Раду. Для обработки механизмов реализации и замены военных, по его словам, тогда нужно было еще 3 месяца.

Также в январе нардеп, секретарь парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко говорил, что о демобилизации военных ведутся обсуждения, дискуссии, однако из-за условий мобилизации – это маловероятно. Он заявлял, что больше внимания обращают на ротации подразделений, которые находятся на первой линии.

Ротация вместо демобилизации?

Член комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский в эфире Радио Свобода 1 апреля заявлял, что Минобороны разработало новый механизм ротаций на фронте, который предусматривает несколько месяцев отдыха после 90 дней непрерывной службы и участия в боевых действиях.

Он заявлял, что этот механизм является альтернативой законопроекту о демобилизации.

Влияние ситуации на фронте на демобилизацию

9 июня Президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что наиболее жесткие и интенсивные боевые действия продолжаются на Покровском, в районах Курской операции и в приграничье Сумской области.

В материале The Telegraph отметило, что летнее наступление россиян скорее всего является продолжением попытки протиснуть украинскую оборону. Эта попытка тянется еще с предыдущих лет. Аналитики высказывают мнение, что оккупанты надеются на прорыв в следующие месяцы.

Бросает в бой тысячи солдат и бьет по Украине шахедами: в МИД заявили, что рф издевается над мирными усилиями партнеров10.06.25, 13:37 • 2474 просмотра

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Войнаполитика
Ежедневная газета "Дейли Телеграф"
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Министерство обороны Украины
Верховная Рада
Вооруженные силы Украины
Владимир Зеленский
Украина
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9