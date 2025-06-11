Возможна ли сейчас демобилизация: мнение члена комитета ВР по нацбезопасности

Из-за ситуации на фронте сейчас говорить о демобилизации, увольнении в больших количествах военнослужащих нет основания. Такое мнение высказал журналисту УНН народный депутат, член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

Вопрос демобилизации в Украине

"Народные депутаты не решают вопрос демобилизации. Если мы будем видеть, что есть инициатива от Министерства обороны или Генерального штаба, от командования Вооруженных сил, тогда мы соответствующие законодательные инициативы можем рассматривать, принимать. - пояснил Вениславский. - Мы не можем без оглядки на реальную ситуацию на фронте принимать какие-либо решения. Поэтому на сегодня, на мой субъективный взгляд ситуация такова, что о демобилизации, увольнении в больших количествах военнослужащих, точно говорить нет основания".

Инициатива по введению дополнительных и обязательных отпусков для военных

Вениславский в феврале этого года заявлял, что комитет ВР работает над возможностью введения дополнительных и обязательных отпусков для военных.

На вопрос, какая сейчас ситуация с работой над введением для военных обязательных отпусков и предусмотрением дополнительных, Вениславский ответил: "Мы соответствующие законопроекты постоянно рассматриваем, какие-то принимаем, какие-то в процессе".

"Поэтому в комплексе, этот вопрос решаем. Бесспорно, мы не можем принимать законы, которые очевидно ослабят нашу обороноспособность, поэтому все координируем с Генеральным штабом, с Главнокомандующим ВСУ для того, чтобы исключить какие-либо негативные последствия", - сказал нардеп.

Вениславский отметил, что сейчас он не может сказать, что вот на выходе какой-то закон.

"Работаем над этим", - добавил нардеп.

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Когда возможна демобилизация и что с законопроектом

В марте этого года заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития и цифровизации Екатерина Черногоренко заявляла, что Минобороны вместе с Генштабом проводит работу по подготовке законопроекта о демобилизации.

В январе тогдашний первый заместитель министра обороны Иван Гаврилюк заявлял, что законопроект о демобилизации готов к передаче в Верховную Раду. Для обработки механизмов реализации и замены военных, по его словам, тогда нужно было еще 3 месяца.

Также в январе нардеп, секретарь парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко говорил, что о демобилизации военных ведутся обсуждения, дискуссии, однако из-за условий мобилизации – это маловероятно. Он заявлял, что больше внимания обращают на ротации подразделений, которые находятся на первой линии.

Ротация вместо демобилизации?

Член комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский в эфире Радио Свобода 1 апреля заявлял, что Минобороны разработало новый механизм ротаций на фронте, который предусматривает несколько месяцев отдыха после 90 дней непрерывной службы и участия в боевых действиях.

Он заявлял, что этот механизм является альтернативой законопроекту о демобилизации.

Влияние ситуации на фронте на демобилизацию

9 июня Президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что наиболее жесткие и интенсивные боевые действия продолжаются на Покровском, в районах Курской операции и в приграничье Сумской области.

В материале The Telegraph отметило, что летнее наступление россиян скорее всего является продолжением попытки протиснуть украинскую оборону. Эта попытка тянется еще с предыдущих лет. Аналитики высказывают мнение, что оккупанты надеются на прорыв в следующие месяцы.

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