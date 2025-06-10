Бросает в бой тысячи солдат и бьет по Украине шахедами: в МИД заявили, что рф издевается над мирными усилиями партнеров

кремль издевается над мирными усилиями партнеров и демонстрирует, что не собирается завершать войну. россия бросает в бой тысячи и тысячи солдат сейчас на Покровском направлении, в районе курской операции, на Сумщине. Об этом сообщил представитель МИД Георгий Тихий во время брифинга, пишет УНН.

Детали

россияне сами слили этот документ (свой меморандум – ред.) в публичное пространство... Все имели возможность увидеть, что в этом документе набор старых ультиматумов, которые не являются даже подобием дипломатии и попыткой урегулировать, найти мирное решение, дипломатическое решение завершения агрессии. Нам жаль, что россия издевается над мирными усилиями наших партнеров - заявил Тихий.

Он отметил, что рф демонстрирует всеми своими действиями, что она не собирается завершать войну.

Бросает в бой тысячи и тысячи солдат сейчас на Покровском направлении, в районе курской операции, Сумщине. Тысячами бросает в бой и удары каждый день по Украине сотнями "шахедами"…Это все демонстрирует, что россия продолжит издеваться над всеми пока она не получит санкционную пощечину по лицу - подчеркнул Тихий.

Переговоры в Стамбуле не дали результатов из-за деструктивной позиции россиян - Тихий

Контекст

российские СМИ обнародовали полную версию проекта "меморандума" о прекращении огня в Украине, переданного кремлем украинской делегации во время переговоров в Стамбуле.

Напомним

Президент Владимир Зеленский заявлял, что у американского лидера Дональда Трампа есть все инструменты для давления на россию для того, чтобы закончить войну.