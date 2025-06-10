Бросает в бой тысячи солдат и бьет по Украине шахедами: в МИД заявили, что рф издевается над мирными усилиями партнеров
Киев • УНН
Кремль издевается над мирными усилиями партнеров и продолжает войну, бросая тысячи солдат в бой на разных направлениях. РФ ежедневно наносит удары по Украине сотнями "шахедов".
кремль издевается над мирными усилиями партнеров и демонстрирует, что не собирается завершать войну. россия бросает в бой тысячи и тысячи солдат сейчас на Покровском направлении, в районе курской операции, на Сумщине. Об этом сообщил представитель МИД Георгий Тихий во время брифинга, пишет УНН.
Детали
россияне сами слили этот документ (свой меморандум – ред.) в публичное пространство... Все имели возможность увидеть, что в этом документе набор старых ультиматумов, которые не являются даже подобием дипломатии и попыткой урегулировать, найти мирное решение, дипломатическое решение завершения агрессии. Нам жаль, что россия издевается над мирными усилиями наших партнеров
Он отметил, что рф демонстрирует всеми своими действиями, что она не собирается завершать войну.
Бросает в бой тысячи и тысячи солдат сейчас на Покровском направлении, в районе курской операции, Сумщине. Тысячами бросает в бой и удары каждый день по Украине сотнями "шахедами"…Это все демонстрирует, что россия продолжит издеваться над всеми пока она не получит санкционную пощечину по лицу
Переговоры в Стамбуле не дали результатов из-за деструктивной позиции россиян - Тихий10.06.25, 12:17 • 1900 просмотров
Контекст
российские СМИ обнародовали полную версию проекта "меморандума" о прекращении огня в Украине, переданного кремлем украинской делегации во время переговоров в Стамбуле.
Напомним
Президент Владимир Зеленский заявлял, что у американского лидера Дональда Трампа есть все инструменты для давления на россию для того, чтобы закончить войну.