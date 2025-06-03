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Другий раунд переговорів у Стамбулі: про що домовилися Україна і росія
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Другий раунд переговорів у Стамбулі: про що домовилися Україна і росія

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"Меморандум" про мир від рф: російські ЗМІ оприлюднили повний список "хотєлок" кремля

Київ • УНН

 • 4038 перегляди

Російські ЗМІ оприлюднили проєкт меморандуму щодо припинення вогню, переданий кремлем Україні в Стамбулі. Умови включають вивід військ з територій та визнання Криму.

"Меморандум" про мир від рф: російські ЗМІ оприлюднили повний список "хотєлок" кремля

російські ЗМІ оприлюднили повну версію проєкту "меморандуму" про припинення вогню в Україні, переданого кремлем українській делегації під час переговорів у Стамбулі. Про це повідомляє УНН.

Деталі

Зазначається, що, згідно з документом, першою "опцією припинення вогню для Києва" є повне виведення ЗСУ з "днр", "лнд", Херсонської та Запорізької областей.

Також документом, зокрема, передбачається:

  • повне відведення ЗСУ з території рф, включаючи Донбас та Новоросію, має бути здійснено за 30 днів припинення вогню;
    • міжнародне визнання Криму, Донбасу та Новоросії у складі росії;
      • нейтралітет України;
        • пропозиції рф щодо врегулювання української кризи передбачають проведення виборів в Україні, а потім підписання мирного договору. Київ має оголосити дату виборів президента та Ради, які мають відбутися не пізніше 100 днів після скасування військового стану;
          • припинення вогню передбачає заборону передислокації ЗСУ за винятком переміщень для відведення військ на узгоджену відстань;
            • заборона на прийом та розміщення ядерної зброї в Україні;
              • для припинення вогню поставки західної зброї в Україну виключаються, це стосується і надання розвідданих;
                • мирний договір між росією та Україною має бути схвалений юридично зобов'язуючою резолюцією РБ ООН;
                  • Україні для припинення вогню необхідно провести амністії "політв'язнів" та звільнення утримуваних військових та цивільних осіб;
                    • для остаточного врегулювання в Україні необхідне забезпечення повноти прав, свобод та інтересів російськомовних.

                      Крім того, росіяни вимагають відмови від "взаємних претензій з Україною через збитки від бойових дій".

                      Нагадаємо

                      Голова української делегації, міністр оборони Рустем Умєров заявив, що лише під час переговорів делегацій у Стамбулі росія передала Україні свій "меморандум" щодо припинення вогню.

                      Згодом Axios із посиланням на Умєрова повідомило, що позиція кремля фактично залишається незмінною: країна-агресорка вимагає повністю вивести війська України з областей, які вже частково захопила.

                      "Треба ще пару якихось заходів і спробують вести себе як люди": Зеленський прокоментував поведінку делегації рф під час переговорів02.06.25, 20:52 • 2732 перегляди

                      Вадим Хлюдзинський

                      Вадим Хлюдзинський

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                      Gas TTF
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