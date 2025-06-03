"Меморандум" о мире от рф: российские СМИ обнародовали полный список "хотелок" кремля
Киев • УНН
Российские СМИ обнародовали проект меморандума о прекращении огня, переданный кремлем Украине в Стамбуле. Условия включают вывод войск с территорий и признание Крыма.
российские СМИ обнародовали полную версию проекта "меморандума" о прекращении огня в Украине, переданного кремлем украинской делегации во время переговоров в Стамбуле. Об этом сообщает УНН.
Детали
Отмечается, что, согласно документу, первой "опцией прекращения огня для Киева" является полный вывод ВСУ из "днр", "лнр", Херсонской и Запорожской областей.
Также документом, в частности, предусматривается:
- полный отвод ВСУ с территории рф, включая Донбасс и Новороссию, должен быть осуществлен за 30 дней прекращения огня;
- международное признание Крыма, Донбасса и Новороссии в составе россии;
- нейтралитет Украины;
- предложения рф по урегулированию украинского кризиса предусматривают проведение выборов в Украине, а затем подписание мирного договора. Киев должен объявить дату выборов президента и Рады, которые должны состояться не позднее 100 дней после отмены военного положения;
- прекращение огня предусматривает запрет передислокации ВСУ за исключением перемещений для отвода войск на согласованное расстояние;
- запрет на прием и размещение ядерного оружия в Украине;
- для прекращения огня поставки западного оружия в Украину исключаются, это касается и предоставления разведданных;
- мирный договор между россией и Украиной должен быть одобрен юридически обязывающей резолюцией СБ ООН;
- Украине для прекращения огня необходимо провести амнистии "политзаключенных" и освобождение удерживаемых военных и гражданских лиц;
- для окончательного урегулирования в Украине необходимо обеспечение полноты прав, свобод и интересов русскоязычных.
Кроме того, россияне требуют отказа от "взаимных претензий с Украиной из-за ущерба от боевых действий".
Напомним
Глава украинской делегации, министр обороны Рустем Умеров заявил, что только во время переговоров делегаций в Стамбуле россия передала Украине свой "меморандум" о прекращении огня.
Впоследствии Axios со ссылкой на Умерова сообщило, что позиция кремля фактически остается неизменной: страна-агрессор требует полностью вывести войска Украины из областей, которые уже частично захватила.
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