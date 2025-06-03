"Меморандум" о мире от рф: российские СМИ обнародовали полный список "хотелок" кремля

$41.530.00
47.070.27
ukenru
Второй раунд переговоров в Стамбуле: о чем договорились Украина и россия
2 июня, 18:59 • 23306 просмотра

Второй раунд переговоров в Стамбуле: о чем договорились Украина и россия

2 июня, 14:39 • 50340 просмотра

Украина и рф договорились обменять всех тяжелобольных и военнопленных в возрасте до 25 лет - Умеров

2 июня, 14:21 • 85566 просмотра

Украина предложила россии новую встречу до конца июня

2 июня, 13:07 • 96948 просмотра

Украина на переговорах в Стамбуле передала рф список детей для возвращения и ждет ответа - Ермак

2 июня, 11:49 • 170657 просмотра

Trade-In набирает обороты: украинцы обновляют технику быстрее американцев

Эксклюзив
2 июня, 06:01 • 164674 просмотра

Расстройства пищевого поведения у взрослых и детей: почему возникают и как бороться

Эксклюзив
1 июня, 14:33 • 162567 просмотра

Неделя для коммуникаций и обучения: астропрогноз на 2-8 июня

1 июня, 13:29 • 210694 просмотра

Командующий Сухопутных войск Драпатый подал в отставку после гибели 12 бойцов

1 июня, 12:56 • 214421 просмотра

Полтора года подготовки: как СБУ поразила 41 самолет стратегической авиации рф

Эксклюзив
1 июня, 11:01 • 123310 просмотра

В Сухопутных войсках подтвердили: враг ударил по учебному подразделению в Днепропетровской области

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+19°
0м/с
82%
750мм
Популярные новости

У Трампа отреагировали на атаку Украины по российским аэродромам

2 июня, 18:36 • 8136 просмотра

Еще один шаг на пути к европейской зоне свободного роуминга: Зеленский подписал закон

2 июня, 19:39 • 6530 просмотра

"Несмотря на попытки россии": Сибига поздравил Анналену Бербок с избранием на должность президента Генассамблеи ООН

2 июня, 20:44 • 9384 просмотра

На моторном заводе в нижегородской области рф взорвалась фура: в сети появилось видео

23:33 • 3106 просмотра

ISW: Отказ рф предоставить проект "меморандума" до встречи в Стамбуле сорвал переговоры

01:38 • 4824 просмотра
публикации

Второй раунд переговоров в Стамбуле: о чем договорились Украина и россия

2 июня, 18:59 • 23306 просмотра

Trade-In набирает обороты: украинцы обновляют технику быстрее американцев

2 июня, 11:49 • 170657 просмотра

Лимиты на переводы с карты на карту, прохождение ВЛК, увеличение стоимости техосмотра авто: что ждет украинцев с 1 июня

1 июня, 04:00 • 336786 просмотра

“Золотая” должность под угрозой: Елена Дума уперлась в “кресло” главы АРМА и снова воюет из-за реформы

30 мая, 14:15 • 378824 просмотра

Ценности на свалке: мир в минусе на 91 млрд долларов из-за e-waste

30 мая, 13:52 • 392202 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Рустем Умєров

Марк Рютте

Андрей Сибига

Актуальные места

Украина

Стамбул

Соединённые Штаты

Турция

Донецкая область

Реклама
УНН Lite

50 Cent хочет поговорить с Трампом о возможном помиловании Diddy - TMZ

2 июня, 07:53 • 129569 просмотра

1 июня - День молока: рецепты любимых молочных коктейлей

1 июня, 12:31 • 136189 просмотра

Пять долгожданных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этим летом

31 мая, 16:00 • 214878 просмотра

Айс-латте: пять вариантов холодного кофе, которые легко приготовить дома

30 мая, 12:39 • 154550 просмотра

"Том Круз напугал бы нас больше, чем Брэд Питт" - режиссер "Формулы-1" о выборе актера для фильма

30 мая, 08:06 • 183721 просмотра
Актуальное

Хранитель

Беспилотный летательный аппарат

Ту-95

Туполев Ту-22М

Ту-160

"Меморандум" о мире от рф: российские СМИ обнародовали полный список "хотелок" кремля

Киев • УНН

 • 466 просмотра

Российские СМИ обнародовали проект меморандума о прекращении огня, переданный кремлем Украине в Стамбуле. Условия включают вывод войск с территорий и признание Крыма.

"Меморандум" о мире от рф: российские СМИ обнародовали полный список "хотелок" кремля

российские СМИ обнародовали полную версию проекта "меморандума" о прекращении огня в Украине, переданного кремлем украинской делегации во время переговоров в Стамбуле. Об этом сообщает УНН.

Детали

Отмечается, что, согласно документу, первой "опцией прекращения огня для Киева" является полный вывод ВСУ из "днр", "лнр", Херсонской и Запорожской областей.

Также документом, в частности, предусматривается:

  • полный отвод ВСУ с территории рф, включая Донбасс и Новороссию, должен быть осуществлен за 30 дней прекращения огня;
    • международное признание Крыма, Донбасса и Новороссии в составе россии;
      • нейтралитет Украины;
        • предложения рф по урегулированию украинского кризиса предусматривают проведение выборов в Украине, а затем подписание мирного договора. Киев должен объявить дату выборов президента и Рады, которые должны состояться не позднее 100 дней после отмены военного положения;
          • прекращение огня предусматривает запрет передислокации ВСУ за исключением перемещений для отвода войск на согласованное расстояние;
            • запрет на прием и размещение ядерного оружия в Украине;
              • для прекращения огня поставки западного оружия в Украину исключаются, это касается и предоставления разведданных;
                • мирный договор между россией и Украиной должен быть одобрен юридически обязывающей резолюцией СБ ООН;
                  • Украине для прекращения огня необходимо провести амнистии "политзаключенных" и освобождение удерживаемых военных и гражданских лиц;
                    • для окончательного урегулирования в Украине необходимо обеспечение полноты прав, свобод и интересов русскоязычных.

                      Кроме того, россияне требуют отказа от "взаимных претензий с Украиной из-за ущерба от боевых действий".

                      Напомним

                      Глава украинской делегации, министр обороны Рустем Умеров заявил, что только во время переговоров делегаций в Стамбуле россия передала Украине свой "меморандум" о прекращении огня.

                      Впоследствии Axios со ссылкой на Умерова сообщило, что позиция кремля фактически остается неизменной: страна-агрессор требует полностью вывести войска Украины из областей, которые уже частично захватила.

                      "Нужно еще пару каких-то мероприятий и попытаются вести себя как люди": Зеленский прокомментировал поведение делегации рф во время переговоров02.06.25, 20:52 • 2462 просмотра

                      Вадим Хлюдзинский

                      Вадим Хлюдзинский

                      Войнаполитика
                      Совет Безопасности Организации Объединенных Наций
                      Стамбул
                      Крым
                      Украина
                      Brent Oil
                      $
                      0
                      0
                      1
                      2
                      3
                      4
                      5
                      6
                      7
                      8
                      9
                      0
                      0
                      1
                      2
                      3
                      4
                      5
                      6
                      7
                      8
                      9
                      .
                      0
                      0
                      1
                      2
                      3
                      4
                      5
                      6
                      7
                      8
                      9
                      0
                      0
                      1
                      2
                      3
                      4
                      5
                      6
                      7
                      8
                      9
                      S&P 500
                      $
                      0
                      0
                      1
                      2
                      3
                      4
                      5
                      6
                      7
                      8
                      9
                      ,
                      0
                      0
                      1
                      2
                      3
                      4
                      5
                      6
                      7
                      8
                      9
                      0
                      0
                      1
                      2
                      3
                      4
                      5
                      6
                      7
                      8
                      9
                      0
                      0
                      1
                      2
                      3
                      4
                      5
                      6
                      7
                      8
                      9
                      Tesla
                      $
                      0
                      0
                      1
                      2
                      3
                      4
                      5
                      6
                      7
                      8
                      9
                      0
                      0
                      1
                      2
                      3
                      4
                      5
                      6
                      7
                      8
                      9
                      0
                      0
                      1
                      2
                      3
                      4
                      5
                      6
                      7
                      8
                      9
                      .
                      0
                      0
                      1
                      2
                      3
                      4
                      5
                      6
                      7
                      8
                      9
                      0
                      0
                      1
                      2
                      3
                      4
                      5
                      6
                      7
                      8
                      9
                      Gold
                      $
                      0
                      0
                      1
                      2
                      3
                      4
                      5
                      6
                      7
                      8
                      9
                      ,
                      0
                      0
                      1
                      2
                      3
                      4
                      5
                      6
                      7
                      8
                      9
                      0
                      0
                      1
                      2
                      3
                      4
                      5
                      6
                      7
                      8
                      9
                      0
                      0
                      1
                      2
                      3
                      4
                      5
                      6
                      7
                      8
                      9
                      Gas TTF
                      $
                      0
                      0
                      1
                      2
                      3
                      4
                      5
                      6
                      7
                      8
                      9
                      0
                      0
                      1
                      2
                      3
                      4
                      5
                      6
                      7
                      8
                      9
                      .
                      0
                      0
                      1
                      2
                      3
                      4
                      5
                      6
                      7
                      8
                      9
                      0
                      0
                      1
                      2
                      3
                      4
                      5
                      6
                      7
                      8
                      9