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Information agency «Ukrainian National News»

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"Memorandum" on peace from Russia: Russian media обнародовали the full list of the Kremlin's "wants"

Kyiv • UNN

 • 2322 views

Russian media published a draft memorandum on a ceasefire, handed over by the Kremlin to Ukraine in Istanbul. The conditions include the withdrawal of troops from territories and the recognition of Crimea.

"Memorandum" on peace from Russia: Russian media обнародовали the full list of the Kremlin's "wants"

Russian media обнародовали полную версию проекта "меморандума" о прекращении огня в Украине, переданного Кремлем украинской делегации во время переговоров в Стамбуле. Об этом сообщает УНН.

Детали

Отмечается, что, согласно документу, первой "опцией прекращения огня для Киева" является полный вывод ВСУ из "днр", "лнр", Херсонской и Запорожской областей.

Также документом, в частности, предусматривается:

  • полный отвод ВСУ с территории рф, включая Донбасс и Новороссию, должен быть осуществлен за 30 дней прекращения огня;
    • международное признание Крыма, Донбасса и Новороссии в составе россии;
      • нейтралитет Украины;
        • предложения рф по урегулированию украинского кризиса предусматривают проведение выборов в Украине, а затем подписание мирного договора. Киев должен объявить дату выборов президента и Рады, которые должны состояться не позднее 100 дней после отмены военного положения;
          • прекращение огня предусматривает запрет передислокации ВСУ за исключением перемещений для отвода войск на согласованное расстояние;
            • запрет на прием и размещение ядерного оружия в Украине;
              • для прекращения огня поставки западного оружия в Украину исключаются, это касается и предоставления разведданных;
                • мирный договор между россией и Украиной должен быть одобрен юридически обязывающей резолюцией СБ ООН;
                  • Украине для прекращения огня необходимо провести амнистии "политзаключенных" и освобождение удерживаемых военных и гражданских лиц;
                    • для окончательного урегулирования в Украине необходимо обеспечение полноты прав, свобод и интересов русскоязычных.

                      Кроме того, россияне требуют отказа от "взаимных претензий с Украиной из-за убытков от боевых действий".

                      Напомним

                      Глава украинской делегации, министр обороны Рустем Умеров заявил, что только во время переговоров делегаций в Стамбуле россия передала Украине свой "меморандум" о прекращении огня.

                      Впоследствии Axios со ссылкой на Умерова сообщило, что позиция кремля фактически остается неизменной: страна-агрессор требует полностью вывести войска Украины из областей, которые уже частично захватила.

                      ""We need a couple more measures and they will try to behave like people": Zelenskyy commented on the behavior of the Russian delegation during the negotiations02.06.25, 20:52 • 2594 views

                      Vadim Khlyudzinsky

                      Vadim Khlyudzinsky

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