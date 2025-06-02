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Україна та рф домовилися обміняти усіх тяжкохворих та військовополонених віком до 25 років - Умєров
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росія висунула свої "звичні" загарбницькі вимоги на переговорах: мир в обмін на захоплені українські території

Київ • УНН

 • 94 перегляди

рф висунула Україні меморандум з вимогами вивести війська з окупованих територій Запорізької, Донецької, Луганської та Херсонської областей. Переговори в Стамбулі завершилися без відчутного прориву у мирному процесі.

росія висунула свої "звичні" загарбницькі вимоги на переговорах: мир в обмін на захоплені українські території

росія надала Україні "мирний меморандум", у якому викладено її "звичні" вже умови припинення вогню та мирної угоди. Позиція кремля фактично залишається незмінною: країна-агресорка вимагає повністю вивести війська України з територій, на вже частково захопила (Запорізької, Донецької, Луганської та Херсонської). Про це повідомляє Axios з посиланням на міністра оборони України Рустема Умєрова, передає УНН.

Деталі

Переговори у Стамбулі завершилися без чіткого прориву, окрім угоди про черговий обмін полоненими. росія продовжує відкидати вимогу президента США Дональда Трампа про негайне припинення вогню. Втім делегації двох країн у Туреччині зустрілися для другого раунду переговорів через день після того, як Україна здійснила приголомшливу атаку безпілотниками глибоко на території рф.

Умєров заявив, що обміняють усіх військовополонених віком до 25 років або тих, хто перебуває у важкому фізичному стані.

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Міністр додав, що російська позиція, викладена в мирному меморандумі, залишається "звичною" і включає вимоги до України вивести війська з регіонів, на які вона претендує, захопивши окремі населені пункти чи райони там, заявив український посадовець.

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росіяни також запропонували повернути до України 10 дітей, вивезених з України, до 10 липня. Про це, як пише Axios, повідомили два українські чиновники, зазначивши, що це лише мала частина від тієї кількості українських дітей, які утримуються в росії.

За словами двох неназваних українських чиновників, голова російської переговорної групи володимир мединський на зустрічі заперечив, що росія викрала десятки тисяч українських дітей, назвавши це пропагандою.

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Припиніть називати божевільні цифри. Ми повернемо всіх, хто перебуває в російській федерації. Викрадення людей немає. російські солдати не викрадають, вони врятували їх лише тому, що їхні життя були під загрозою. Не влаштовуйте шоу для європейських співчутливих тітоньок, у яких самих немає дітей

– сказав мединський.

Нагадаємо

Голова української делегації, міністр оборони Рустем Умєров заявив, що лише сьогодні, 2 червня, під час переговорів делегацій у Стамбулі росія передала Україні свій "меморандум" щодо припинення вогню. 

Лілія Набока

Лілія Набока

ВійнаПолітика
Донецька область
Рустем Умєров
Луганська область
Запорізька область
Дональд Трамп
Херсонська область
Стамбул
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