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Украина и рф договорились обменять всех тяжелобольных и военнопленных в возрасте до 25 лет - Умеров
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Украина и рф договорились обменять всех тяжелобольных и военнопленных в возрасте до 25 лет - Умеров

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россия выдвинула свои "привычные" захватнические требования на переговорах: мир в обмен на захваченные украинские территории

Киев • УНН

 • 54 просмотра

рф выдвинула Украине меморандум с требованиями вывести войска с оккупированных территорий Запорожской, Донецкой, Луганской и Херсонской областей. Переговоры в Стамбуле завершились без ощутимого прорыва в мирном процессе.

россия выдвинула свои "привычные" захватнические требования на переговорах: мир в обмен на захваченные украинские территории

россия предоставила Украине "мирный меморандум", в котором изложены ее "привычные" уже условия прекращения огня и мирного соглашения. Позиция кремля фактически остается неизменной: страна-агрессор требует полностью вывести войска Украины с территорий, на уже частично захватила (Запорожской, Донецкой, Луганской и Херсонской). Об этом сообщает Axios со ссылкой на министра обороны Украины Рустема Умерова, передает УНН.

Детали

Переговоры в Стамбуле завершились без четкого прорыва, кроме соглашения об очередном обмене пленными. россия продолжает отвергать требование президента США Дональда Трампа о немедленном прекращении огня. Впрочем делегации двух стран в Турции встретились для второго раунда переговоров через день после того, как Украина осуществила ошеломляющую атаку беспилотниками глубоко на территории рф.

Умеров заявил, что обменяют всех военнопленных в возрасте до 25 лет или тех, кто находится в тяжелом физическом состоянии.

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Министр добавил, что российская позиция, изложенная в мирном меморандуме, остается "привычной" и включает требования к Украине вывести войска из регионов, на которые она претендует, захватив отдельные населенные пункты или районы там, заявил украинский чиновник.

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россияне также предложили вернуть в Украину 10 детей, вывезенных из Украины, до 10 июля. Об этом, как пишет Axios, сообщили два украинских чиновника, отметив, что это лишь малая часть от того количества украинских детей, которые содержатся в россии.

По словам двух неназванных украинских чиновников, глава российской переговорной группы владимир мединский на встрече возразил, что россия похитила десятки тысяч украинских детей, назвав это пропагандой.

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Прекратите называть сумасшедшие цифры. Мы вернем всех, кто находится в российской федерации. Похищения людей нет. российские солдаты не похищают, они спасли их только потому, что их жизни были под угрозой. Не устраивайте шоу для европейских сочувствующих тетушек, у которых самих нет детей

– сказал мединский.

Напомним

Глава украинской делегации, министр обороны Рустем Умеров заявил, что только сегодня, 2 июня, во время переговоров делегаций в Стамбуле россия передала Украине свой "меморандум" о прекращении огня. 

Лилия Набока

Лилия Набока

Войнаполитика
Донецкая область
Рустем Умєров
Луганская область
Запорожская область
Дональд Трамп
Херсонская область
Стамбул
Турция
Украина
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