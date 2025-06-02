Турция после переговоров Украины и рф в Стамбуле планирует стать инициаторами саммита на уровне лидеров - Эрдоган

Турция после переговоров Украины и россии в Стамбуле планирует выступить с инициативой организации саммита Президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора владимира путина. Турецкий лидер также не исключил, что во встрече может принять участие глава Белого дома Дональд Трамп, пишет УНН со ссылкой на брифинг, который провел Эрдоган.

Детали

Турция после переговоров рф и Украины в Стамбуле планирует выступить с инициативами по организации саммита на уровне лидеров - сообщил Эрдоган.

Эрдоган добавил, что в случае согласия Зеленского и путина на такую встречу, он попытается привлечь к ней Трампа.

"Мое самое большое желание для обеих сторон - собрать владимира путина и Владимира Зеленского вместе в Стамбуле или Анкаре, и даже привлечь господина Трампа к участию, если они согласятся", - сказал Эрдоган.

Турецкий лидер добавил, что его администрация "предпримет шаги" для организации такой встречи.

Напомним

Переговоры россии и Украины в Стамбуле длились больше часа.

Будет третий раунд переговоров рф и Украины в течение какого-то времени.

Во время переговоров в Стамбуле, украинская и российская делегации договорились об обмене военнопленными, сосредоточившись на тяжелораненых и молодежи.

Украинская сторона инициировала проведение еще одной встречи с россией в период с 20 по 30 июня.