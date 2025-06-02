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В Офисе Президента объяснили, в каком вопросе отличается позиция рф и Украины

Киев • УНН

 • 296 просмотра

Украина настаивает на прекращении огня для переговоров, россия хочет обсуждать вопросы без этого. Украина планирует контакты с США и европейскими партнерами для интеграции в процесс.

В Офисе Президента объяснили, в каком вопросе отличается позиция рф и Украины

Позиция Украины и россии отличается в вопросе прекращения огня для будущих переговоров об установлении устойчивого мира. рф хочет обсудить без прекращения огня критические вопросы и компромиссы. Об этом заявил советник руководителя Офиса Президента Украины Александр Бевз во время пресс-конференции по итогам переговоров Украины и россии в Стамбуле 2 июня, передает УНН.

Детали

"Украина продолжает быть конструктивной... Прекращение огня для будущих переговоров об установлении устойчивого мира - именно в этом моменте отличается позиция россии и Украины. россия хочет обсудить без прекращения огня компромиссы и более критические вопросы. Мы верим, что когда оружие стихнет, тогда можно говорить. Пока они каждый день продолжают убивать украинцев, без гарантий безопасности, мы не можем говорить. За столом перегорел нет США, Европы", - сказал Бевз.

Он отметил, что Украина будет контактировать с США.

"Украина сегодня перед встречей (имела) контакты с некоторыми партнерами, европейцами. После этого мы снова будем иметь. Также будем контактировать с США. Мы верим, что они должны быть интегрированы в эти процессы", - отметил Бевз.

Дополнение

Заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица сообщил, что россия и дальше отвергает идею безусловного прекращения огня.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Войнаполитика
Сергей Кислыця
Стамбул
Соединённые Штаты
Украина
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