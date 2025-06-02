В Офісі Президента пояснили, у якому питанні відрізняється позиція рф та України

Позиція України та росії відрізняється у питанні припинення вогню для майбутніх переговорів щодо встановлення стійкого миру. рф хоче обговорити без припинення вогню критичні питання і компроміси. Про це заявив радник керівника Офісу Президента України Олександр Бевз під час пресконференції за підсумками переговорів України і рф у Стамбулі 2 червня, передає УНН.

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"Україна продовжує бути конструктивною... Припинення вогню для майбутніх переговорів щодо встановлення стійкого миру - саме в цьому моменті відрізняється позиція росії та України. росія хоче обговорити без припинення вогню компроміси та більш критичні питання. Ми віримо, що коли зброя стихне, тоді можна говорити. Допоки вони кожного дня продовжують вбивати українців, без безпекових гарантій, ми не можемо говорити. За столом перегорів немає США, Європи", - сказав Бевз.

Він зазначив, що Україна буде контактувати зі США.

"Україна сьогодні перед зустріччю (мала) контакти з деякими партнерами, європейцями. Після цього ми знову матимемо. Також будемо контактувати зі США. Ми віримо, що вони мають бути інтегровані в ці процеси", - зазначив Бевз.

Доповнення

Заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця повідомив, що росія і далі відкидає ідею безумовного припинення вогню.