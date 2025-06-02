"Нужно еще пару каких-то мероприятий и попытаются вести себя как люди": Зеленский прокомментировал поведение делегации рф во время переговоров

$41.530.00
47.070.27
ukenru
Украина и рф договорились обменять всех тяжелобольных и военнопленных в возрасте до 25 лет - Умеров
14:39 • 23080 просмотра

Украина и рф договорились обменять всех тяжелобольных и военнопленных в возрасте до 25 лет - Умеров

14:21 • 63495 просмотра

Украина предложила россии новую встречу до конца июня

13:07 • 75545 просмотра

Украина на переговорах в Стамбуле передала рф список детей для возвращения и ждет ответа - Ермак

2 июня, 11:49 • 141332 просмотра

Trade-In набирает обороты: украинцы обновляют технику быстрее американцев

Эксклюзив
2 июня, 06:01 • 157784 просмотра

Расстройства пищевого поведения у взрослых и детей: почему возникают и как бороться

Эксклюзив
1 июня, 14:33 • 158357 просмотра

Неделя для коммуникаций и обучения: астропрогноз на 2-8 июня

1 июня, 13:29 • 209099 просмотра

Командующий Сухопутных войск Драпатый подал в отставку после гибели 12 бойцов

1 июня, 12:56 • 213687 просмотра

Полтора года подготовки: как СБУ поразила 41 самолет стратегической авиации рф

Эксклюзив
1 июня, 11:01 • 122970 просмотра

В Сухопутных войсках подтвердили: враг ударил по учебному подразделению в Днепропетровской области

1 июня, 04:00 • 324428 просмотра

Лимиты на переводы с карты на карту, прохождение ВЛК, увеличение стоимости техосмотра авто: что ждет украинцев с 1 июня

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+22°
1.6м/с
64%
750мм
Популярные новости

Украинская делегация в Стамбуле скоординировала позиции с европейскими партнерами перед переговорами с рф

2 июня, 09:10 • 32495 просмотра

В Стамбуле стартовали переговоры Украины и россии при участии Турции - МИД

2 июня, 11:45 • 146555 просмотра

В Киевском СИЗО разоблачили возможную подделку документов о осужденных, начато расследование - Омбудсмен

2 июня, 12:24 • 29282 просмотра

Переговоры Украины и рф: росСМИ анонсировали третий раунд "в течение какого-то времени"

13:22 • 48948 просмотра

Экс-глава МИД Германии Бербок возглавила Генеральную Ассамблею ООН

15:15 • 20587 просмотра
публикации

Trade-In набирает обороты: украинцы обновляют технику быстрее американцев

2 июня, 11:49 • 141332 просмотра

Лимиты на переводы с карты на карту, прохождение ВЛК, увеличение стоимости техосмотра авто: что ждет украинцев с 1 июня

1 июня, 04:00 • 324428 просмотра

“Золотая” должность под угрозой: Елена Дума уперлась в “кресло” главы АРМА и снова воюет из-за реформы

30 мая, 14:15 • 367276 просмотра

Ценности на свалке: мир в минусе на 91 млрд долларов из-за e-waste

30 мая, 13:52 • 380322 просмотра

Вместо подозрения - тишина: как расследование против главного юриста НБУ увязло в бездействии

30 мая, 12:00 • 384430 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Рустем Умєров

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Сергей Кислыця

Гитанас Науседа

Актуальные места

Украина

Стамбул

Соединённые Штаты

Турция

Донецкая область

Реклама
УНН Lite

50 Cent хочет поговорить с Трампом о возможном помиловании Diddy - TMZ

2 июня, 07:53 • 124049 просмотра

1 июня - День молока: рецепты любимых молочных коктейлей

1 июня, 12:31 • 131069 просмотра

Пять долгожданных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этим летом

31 мая, 16:00 • 209950 просмотра

Айс-латте: пять вариантов холодного кофе, которые легко приготовить дома

30 мая, 12:39 • 150064 просмотра

"Том Круз напугал бы нас больше, чем Брэд Питт" - режиссер "Формулы-1" о выборе актера для фильма

30 мая, 08:06 • 179574 просмотра
Актуальное

Беспилотный летательный аппарат

Хранитель

Ту-95

Туполев Ту-22М

Ту-160

"Нужно еще пару каких-то мероприятий и попытаются вести себя как люди": Зеленский прокомментировал поведение делегации рф во время переговоров

Киев • УНН

 • 860 просмотра

Владимир Зеленский заявил, что российская делегация на переговорах стала спокойнее, но наглость осталась. Президент намекнул, что нужны дополнительные меры.

"Нужно еще пару каких-то мероприятий и попытаются вести себя как люди": Зеленский прокомментировал поведение делегации рф во время переговоров

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российская делегация на переговорах вела себя немного спокойнее, чем раньше, однако наглость никуда не исчезла. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление Президента Зеленского.

"Вела себя делегация, как мне сказали, спокойнее немного, чем было, но наглость..ну знаете, оно уже какое есть, то оно такое и есть. Поэтому - наглые люди... ну они вели себя немного скромнее. Нууу… посмотрим, может, надо еще пару каких-то мероприятий, и уже попытаются вести себя как люди", — отметил Зеленский.

"Идиоты": Зеленский резко отреагировал на предложение россиян о перемирии на два-три дня02.06.25, 20:29 • 1294 просмотра

Напомним

Переговоры россии и Украины в Стамбуле продолжались больше часа. Украинская и российская делегации договорились об обмене военнопленными, сосредоточившись на тяжелораненых и молодежи. Украинская сторона инициировала проведение еще одной встречи с россией в период с 20 по 30 июня.

Алена Уткина

Алена Уткина

Войнаполитика
Владимир Зеленский
Украина
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9