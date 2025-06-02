"Нужно еще пару каких-то мероприятий и попытаются вести себя как люди": Зеленский прокомментировал поведение делегации рф во время переговоров

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российская делегация на переговорах вела себя немного спокойнее, чем раньше, однако наглость никуда не исчезла. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление Президента Зеленского.

"Вела себя делегация, как мне сказали, спокойнее немного, чем было, но наглость..ну знаете, оно уже какое есть, то оно такое и есть. Поэтому - наглые люди... ну они вели себя немного скромнее. Нууу… посмотрим, может, надо еще пару каких-то мероприятий, и уже попытаются вести себя как люди", — отметил Зеленский.

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Напомним

Переговоры россии и Украины в Стамбуле продолжались больше часа. Украинская и российская делегации договорились об обмене военнопленными, сосредоточившись на тяжелораненых и молодежи. Украинская сторона инициировала проведение еще одной встречи с россией в период с 20 по 30 июня.