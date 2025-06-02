"Треба ще пару якихось заходів і спробують вести себе як люди": Зеленський прокоментував поведінку делегації рф під час переговорів
Київ • УНН
Володимир Зеленський заявив, що російська делегація на переговорах стала спокійнішою, але нахабство залишилось. Президент натякнув, що потрібні додаткові заходи.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що російська делегація на переговорах поводилась трохи спокійніше, ніж раніше, однак нахабство нікуди не зникло. Про це пише УНН із посиланням на заяву Президента Зеленського.
"Поводила себе делегація як мені сказали спокійніше трішки ніж було, але нахабство..ну знаєте воно вже яке є, то воно таке і є. Тому - нахабні люди... ну вони вели себе трішки скромніше. Нууу… подивимось, може треба ще пару якихось заходів і вже спробують вести себе як люди", — зазначив Зеленський.
"Ідіоти": Зеленський різко відреагував на пропозицію росіян про перемир’я на два-три дні02.06.25, 20:29 • 1594 перегляди
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Переговори росії та України у Стамбулі тривали більше години. Українська та російська делегації домовилися про обмін військовополоненими, зосередившись на тяжкопоранених та молоді. Українська сторона ініціювала проведення ще однієї зустрічі з росією в період з 20 по 30 червня.