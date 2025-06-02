"Ідіоти": Зеленський різко відреагував на пропозицію росіян про перемир’я на два-три дні

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що росіяни хочуть встановлення перемир’я на два-три дні, щоб забрати тіла загиблих. Український лідер підкреслив, що припинення вогню якраз і потрібне, щоб не було вбитих, передає УНН.

Вони хочуть припинення вогню на два-три дні, щоб забрати вбитих з поля бою. Я вважаю, що ідіоти, тому що припинення вогню і потрібне для того, щоб не було убитих - повідомив Зеленський.

Україна та рф у Стамбулі домовилися про повернення 6 тисяч тіл на 6 тисяч тіл загиблих військових - Умєров

Доповнення

Другий раунд переговорів росії та України у палаці Чираган у Стамбулі 2 червня закінчився, він тривав понад годину.

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що переговори у Стамбулі закінчилися, і, за його словами, готується новий масштабний обмін полоненими.

Українська сторона за підсумками також повідомила, що Україна на переговорах у Стамбулі передала рф список дітей для повернення і чекає відповіді.

Переговори мали розпочатися о 13 годині, однак, про їх початок стало відомо на понад півтори години пізніше від запланованого.

Україна заздалегідь передала рф документ з умовами припинення вогню, кремль, своєю чергою, не дав зворотний зв’язок і збиралася показати "меморандум" лише під час зустрічі.

16 травня у Стамбулі відбулися перші за понад три роки прямі українсько-російські переговори. Було зокрема досягнуто домовленості про обмін "1000 на 1000", який тривав у три етапи і завершився 25 травня.