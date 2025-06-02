"Ідіоти": Зеленський різко відреагував на пропозицію росіян про перемир’я на два-три дні
Київ • УНН
Президент України повідомив, що росіяни хочуть перемир'я на декілька днів. Також, за його словами, готується новий обмін полоненими.
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що росіяни хочуть встановлення перемир’я на два-три дні, щоб забрати тіла загиблих. Український лідер підкреслив, що припинення вогню якраз і потрібне, щоб не було вбитих, передає УНН.
Вони хочуть припинення вогню на два-три дні, щоб забрати вбитих з поля бою. Я вважаю, що ідіоти, тому що припинення вогню і потрібне для того, щоб не було убитих
Україна та рф у Стамбулі домовилися про повернення 6 тисяч тіл на 6 тисяч тіл загиблих військових - Умєров02.06.25, 17:13 • 1540 переглядiв
Доповнення
Другий раунд переговорів росії та України у палаці Чираган у Стамбулі 2 червня закінчився, він тривав понад годину.
Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що переговори у Стамбулі закінчилися, і, за його словами, готується новий масштабний обмін полоненими.
Українська сторона за підсумками також повідомила, що Україна на переговорах у Стамбулі передала рф список дітей для повернення і чекає відповіді.
Переговори мали розпочатися о 13 годині, однак, про їх початок стало відомо на понад півтори години пізніше від запланованого.
Україна заздалегідь передала рф документ з умовами припинення вогню, кремль, своєю чергою, не дав зворотний зв’язок і збиралася показати "меморандум" лише під час зустрічі.
16 травня у Стамбулі відбулися перші за понад три роки прямі українсько-російські переговори. Було зокрема досягнуто домовленості про обмін "1000 на 1000", який тривав у три етапи і завершився 25 травня.