"Идиоты": Зеленский резко отреагировал на предложение россиян о перемирии на два-три дня
Киев • УНН
Президент Украины сообщил, что россияне хотят перемирия на несколько дней. Также, по его словам, готовится новый обмен пленными.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что россияне хотят установления перемирия на два-три дня, чтобы забрать тела погибших. Украинский лидер подчеркнул, что прекращение огня как раз и нужно, чтобы не было убитых, передает УНН.
Они хотят прекращения огня на два-три дня, чтобы забрать убитых с поля боя. Я считаю, что идиоты, потому что прекращение огня и нужно для того, чтобы не было убитых
Украина и рф в Стамбуле договорились о возвращении 6 тысяч тел на 6 тысяч тел погибших военных - Умеров02.06.25, 17:13 • 1536 просмотров
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Второй раунд переговоров россии и Украины во дворце Чираган в Стамбуле 2 июня закончился, он длился более часа.
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что переговоры в Стамбуле закончились, и, по его словам, готовится новый масштабный обмен пленными.
Украинская сторона по итогам также сообщила, что Украина на переговорах в Стамбуле передала рф список детей для возвращения и ждет ответа.
Переговоры должны были начаться в 13 часов, однако, об их начале стало известно более чем на полтора часа позже запланированного.
Украина заранее передала рф документ с условиями прекращения огня, кремль, в свою очередь, не дал обратную связь и собиралась показать "меморандум" только во время встречи.
16 мая в Стамбуле состоялись первые за более чем три года прямые украинско-российские переговоры. Была в частности достигнута договоренность об обмене "1000 на 1000", который длился в три этапа и завершился 25 мая.