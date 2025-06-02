"Идиоты": Зеленский резко отреагировал на предложение россиян о перемирии на два-три дня

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что россияне хотят установления перемирия на два-три дня, чтобы забрать тела погибших. Украинский лидер подчеркнул, что прекращение огня как раз и нужно, чтобы не было убитых, передает УНН.

Они хотят прекращения огня на два-три дня, чтобы забрать убитых с поля боя. Я считаю, что идиоты, потому что прекращение огня и нужно для того, чтобы не было убитых - сообщил Зеленский.

Украина и рф в Стамбуле договорились о возвращении 6 тысяч тел на 6 тысяч тел погибших военных - Умеров

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Второй раунд переговоров россии и Украины во дворце Чираган в Стамбуле 2 июня закончился, он длился более часа.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что переговоры в Стамбуле закончились, и, по его словам, готовится новый масштабный обмен пленными.

Украинская сторона по итогам также сообщила, что Украина на переговорах в Стамбуле передала рф список детей для возвращения и ждет ответа.

Переговоры должны были начаться в 13 часов, однако, об их начале стало известно более чем на полтора часа позже запланированного.

Украина заранее передала рф документ с условиями прекращения огня, кремль, в свою очередь, не дал обратную связь и собиралась показать "меморандум" только во время встречи.

16 мая в Стамбуле состоялись первые за более чем три года прямые украинско-российские переговоры. Была в частности достигнута договоренность об обмене "1000 на 1000", который длился в три этапа и завершился 25 мая.